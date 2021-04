Día del maestro: los docentes que nunca se olvidan

Definir la palabra maestro puede ser ambiguo para muchas personas. Todo ser humano ha tenido alguien de quien ha aprendido todo lo que sabe y que le ha permitido desarrollarse en la sociedad.

Las clases en el nuevo año lectivo del ciclo Costa serán entre la casa y escuela Leer más

Y si bien las experiencias con profesores de los diferentes niveles de educación pueden ser muy variadas, todos tenemos ese maestro o maestra que sembró una semilla en nosotros y que en algunos casos llegó incluso a convertirse en un amigo o en un padre más.

Aprovechando este 13 de abril, día en que el país celebra a los maestros ecuatorianos, EXPRESO utilizó sus redes sociales para preguntarles a sus seguidores cuáles son esos personajes que marcaron su vida estudiantil y que aún recuerdan en la actualidad.

Paciente y cariñosa, así recuerda Nelly Ocampo a una de sus maestras de primaria, quien le enseñó la base que le permitiría seguir con sus estudios en años posteriores. "La maestra que más recuerdo fue Laura Castillo, quien me enseñó a leer y escribir en primero y segundo grado de la escuela experimental "Alejandro Cárdenas" en Quito. Su paciencia, cariño y abnegación, me dejaron gratas memorias", escribió.

Fernanda Flores también decidió mencionar a su maestra, a quien todavía tiene presente especialmente porque le enseñó cosas que le sirvieron para su vida cotidiana. "Mi profesora de cuarto grado !! Nos enseñó muchos valores y cosas de debíamos hacer en casa como saludar siempre .. tender la cama ..! Y respetar a nuestros padres", detalló.

Y como les ha pasado a unos cuanto, Christiam Alcivar recuerda a una de sus maestras del colegio que vio más allá y lo ayudó con su problema de aprendizaje. "Son muchos, muy buenos, pero la que marco mi vida y lo peor es que no me acuerdo su nombre, pero su rostro si, es mi profesora de Biología en mi primer año de colegio, que se dio cuenta que tenia un problema de aprendizaje y me mostró como hacer frente el problema, sin que se le pague nada, solo por amor a su trabajo, ella vale oro".

Presidente Moreno promulga las reformas a la Ley de Educación Intercultural Leer más

"Siempre recuerdo a mi profesor de sociales del colegio. Él nos decía, de manera general, que debemos aprender a lucirnos por lo que somos y no por lo que tenemos o lo que nos den nuestros padres, no debemos agarrarnos de la luz de otros sino que debemos brillar por "luz propia". Se me quedó marcada es frase", escribió la usuaria @blank_2203, quien también se animó a hablar de su maestro favorito.

Estos son solo algunos de los ejemplos de las huellas que los docentes pueden dejar en la vida de sus estudiantes. Marcas que muchas veces superan lo académico, especialmente cuando hay devoción por el trabajo.