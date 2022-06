Marta Yumbay narra a EXPRESO, entre lágrimas, la pesadilla que volvió a vivir este jueves 23 de junio, cuando su negocio, su única fuente de ingreso, fue destrozado por personas que participaban en las protestas que ya llevan 12 días a nivel nacional.

Los manifestantes vuelven provocar el caos en los exteriores de la Casa de la Cultura Leer más

La comerciante de 63 años es una mujer que vive sola y aunque es oriunda de la ciudad de Riobamba, lleva 50 años en la ciudad. De los cuales, 23 los transcurrió en su puesto de venta de frutas y conservas en la avenida Tarqui, entre 12 de Octubre y 6 de Diciembre, frente al parque El Arbolito.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Marta se ve afectada por las movilizaciones, vivió una escena similar en las marchas realizadas en el año 2019. "En esa ocasión me robaron mis cosas y mis productos, pero mi sitio de trabajo no me lo dañaron tanto y no pasó a mayores", señala.

Y justamente para superar esa pérdida económica tuvo que realizar un préstamo de 3 mil dólares a BanEcuador que continúa pagando y al que le faltaba pocas cuotas para terminarlo. Hecho que se ve truncado debido a que la tarde del jueves su lugar de trabajo fue violentado.

Doña Marta 65 años. 35 vendiendo en su kiosko catastrado por @MunicipioQuito. Asi quedó. Se quedó sin fuente de ingresos y con deuda por lo mismo en oct 19! La gente está sufriendo sin trabajar! Paren el paro! Diálogo y paz! pic.twitter.com/Gm9lkM5jof — Luz Elena Coloma 🇪🇨 (@ZULNELEA) June 24, 2022

"Yo estoy siempre pendiente de las noticias y vi que pasaron un reportaje de los indígenas que habían entrado a la Casa de la Cultura y hasta ahí todo estaba bien, luego a eso de las cinco de la tarde transmitieron una noticia de última hora y tuve que salir a buscar cómo movilizarme a mi casa y en ese momento lo han dañado", relata Yumbay.

El caso fue expuesto en redes sociales y el Municipio de Quito se comprometió en ayudar a restituir el quiosco, mientras que otros usuarios se están organizando para contribuir económicamente.

Si desea realizar donaciones puede hacerlo a la cuenta de ahorros de Banco Pichincha #2204136332 a nombre de Limber Manuel Vargas Caicedo, con cédula #1350924153.