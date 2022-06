Desabastecimiento y hechos violentos en el contexto del paro nacional

¡Los productos no pasan a Riobamba! Es la consigna de los manifestantes este sábado en Riobamba. Delegaciones hicieron guardia toda la noche en los diferentes bloqueos en los ingresos a la ciudad. "Aquí estamos las 26 comunidades de Punín, estamos cuidando que no ingresen productos, hoy vamos a ir por la ciudad invitando a que todos se unan al paro, el costo de productos nos afecta a todos, no solo a los indígenas que estamos luchando", indicó Luis Pinduisaca, vicepresidente de las organizaciones de Punín.

La provincia de Chimborazo no fue considerada por el presidente Guillermo Lasso dentro del estado de excepción, aunque la capital y todos sus cantones encuentran bloqueados vialmente, los mercados están cerrados por la violencia de manifestantes y hay desabastecimiento de gas y los pocos productos se venden a precios elevados por la escasez. Ciudadanos ruegan paso a otras ciudades para tratamientos médicos, como el caso del médico que debe ir hasta Cuenca porque necesita un trasplante de médula.

Los ganaderos no pueden sacar sus productos y ya no hay cuartos fríos, ni tanques que puedan mantener el producto en buen estado. "Tengo que tirar la leche, no puedo sacar ni siquiera para regalar, mientras tanto debo seguir comprando alimento y medicinas para el ganado, más perdida", indicó la mujer que prefiere no identificarse, ya que su propiedad está en el sector rural.

La única forma de salir de Riobamba es por vía aérea, el aeropuerto no cuenta con vuelos comerciales, pero por iniciativa privada los ciudadanos realizan vuelos chárter que tienen un costo de 200 dólares por persona; para realizar el vuelo debe estar lleno, es decir, existir 35 pasajeros. Hasta el momento se han realizado dos viajes y solo con destino a la capital.

No existe una probabilidad de arreglo, en Riobamba las manifestaciones se tornaron violentas, hasta la noche del viernes los heridos llegaban al Hospital Policlínico. Juan y Luis Sislema son dos hermanos heridos en el contexto de las manifestaciones, y su estado de salud es sumamente grave. "Juan tiene cuatro perdigones en la cabeza y su hermano cuatro en el corazón, están entubados y en terapia intensiva, necesitamos ayuda, que se investigue", manifestó Tomás Suquilandi, familiar de los heridos.

De acuerdo con el informe oficial son 16 heridos que permanecen hospitalizados con fracturas, lesiones oculares y traumatismos.

Ahí también se encuentra Jhonatan Cajilema, tiene perforado un pulmón, y su familia solicita ayuda. "Pasé lejos de la manifestación, ahí me topé con unos hombres que estaban de civil, y dispararon", dijo con mucha dificultad para hablar.

De acuerdo con su versión, la gente que se presentó en representación de la Conaie, no quisieron ayudarle porque no estaba en las marchas. De su lado, la policía en un comunicado desmintió haber disparado. "No contamos con esa clase de armamento, se realizará una prolija investigación de los hechos", dice parte del documento.

Mientras otros heridos se recuperan en sus casas como el caso de Marco Vimos, de 18 años, que era parte del equipo de comunicación y acompañaba a la delegación de la parroquia Cebadas. "Tiene una quemadura a la altura del hombro, fue cerca a la gobernación cuando ingresamos con la marcha desde Guamote, y ya habían estado lanzando bombas", contó su tío Luis Vimos.

No existe información oficial hasta el cierre de esta edición. Tanto la Gobernación como las autoridades locales no han realizado ningún pronunciamiento.