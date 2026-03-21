Déficit eléctrico y apagones en Ecuador: el Gobierno contradice su propio discurso

En agosto de 2025, la ministra de Energía, Inés Manzano, hizo público un video en el que acusó a Diario EXPRESO de publicar “mentiras”. Decía ahí que el trabajo de los periodistas de este medio era “tendencioso y malintencionado”. ¿El motivo? El Diario había publicado un reportaje titulado: ‘¿Apagones en Ecuador? Lo que dice el gobierno y la realidad que advierten expertos’. En ese texto, especialistas en energía advertían que el sistema eléctrico nacional no garantiza un suministro continuo durante los meses de estiaje.

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Al video de Manzano le siguió, muy poco tiempo después, un mensaje de la Presidencia de la República en su cuenta de X, que calificaba al reportaje como “tendencioso e irresponsable” y en el que acusaba a EXPRESO -cómo no- de difundir noticias “alarmistas y malintencionadas”.

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Y como para que la carga contra EXPRESO no se quedara ahí, apareció la entonces vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, quien, en su habitual tono de suficiencia, el lunes 18 de agosto de 2025 dijo que el “llamado de atención” de Manzano al Diario fue adecuado, porque, según afirmó, se trataba de una “alerta innecesaria”, y que EXPRESO publicaba “rumores”.

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El día en el que la tortilla se viró

Pero a la vuelta de la esquina la tortilla se viró y el viejo dicho de que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice cobró actualidad. Ahora resulta que ese mismo Gobierno que se jactaba de haber resuelto el problema de la generación eléctrica ha publicado un comunicado, a nombre de la autoridad eléctrica del país, el Cenace, en el que dispone nuevamente la activación del esquema de generación de emergencia mediante el uso de generadores de los grandes consumidores, es decir, del sector privado, ante la persistencia del déficit en el sistema eléctrico nacional.

El documento recuerda que el “período de alerta del déficit” se mantiene vigente desde el 19 de octubre de 2023, debido a las condiciones operativas del Sistema Nacional Interconectado y las dificultades para abastecer la demanda eléctrica a nivel nacional. Esta alerta se contrapone con lo expuesto por el Gobierno, que ha señalado de manera reiterada que el suministro de energía está garantizado.

¿No dizque quienes hablaban sobre el posible regreso de la pesadilla de los apagones eran alarmistas? ¿No dizque los diarios que hacían reportajes sobre la crisis energética y se preguntaban si los apagones volverían eran irresponsables y mentirosos? Pues bien, el comunicado del Cenace es claro. Resulta que este responde, básicamente, a la menor disponibilidad de agua, que ha reducido la generación hidroeléctrica y que actualmente aporta el 76,1 % de la producción total, cuando en semanas anteriores el Cenace reportó niveles de hasta el 90 %. Y también responde a la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia a Ecuador, a partir del 22 de enero de 2026, en reacción a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

El caso de Progen

Lo que está ocurriendo es, para el Gobierno, particularmente alarmante: la opinión pública, inexorablemente, se pregunta qué se hizo desde abril de 2024, cuando había apagones de hasta 12 horas por la falta de generación. Y esa interrogante se topa con un hecho relevante: los mayores esfuerzos que se suponía se hacían para contratar sistemas de generación terminaron siendo escándalos de corrupción.

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El proyecto de Progen, por ejemplo, que debía aportar al sistema nacional al menos 100 megavatios, nunca funcionó, pese a que se le anticipó inexplicablemente a la empresa el 70 % del contrato, es decir, algo cercano a los 100 millones. Lo mismo ocurrió con la contratación de las barcazas: llegaron equipos que no podían funcionar por sus características técnicas, pero los pagos se hicieron ipso facto.

Y lo más insólito en el tema de la crisis energética, negada incluso con insultos por el Gobierno (como fue el caso de Manzano con EXPRESO), es que actualmente ya hay usuarios de varias provincias que se están quejando de cortes de energía que duran hasta dos días. Es decir, no hay cómo descartar que los apagones ya han comenzado.

Y ante ese hecho apareció John Reimberg, ministro del Interior, con una de las explicaciones más extravagantes: que esos apagones serán perfectamente coordinados por el Gobierno para permitir operaciones policiales y militares durante los toques de queda. ¿Extravagante? Obvio: los apagones registrados no han ocurrido únicamente en las provincias donde está decretada la emergencia por el crimen, sino también en otras, como Pichincha.

¿No será que los toques de queda se planificaron para ocultar los apagones? ¿No podían anunciar que los apagones eran parte de esos operativos? En este punto, cualquier explicación, por extravagante que parezca, puede ser cierta: todo es posible.

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