La Defensoría protesta por los retrasos

Plantados una vez más por no anotar bien los correos. La defensora del Pueblo subrogante, Zayda Rovira, denunció la suspensión a última hora y por segunda ocasión la audiencia por demanda de acción de protección en contra de la Corporación Eléctrica Nacional (CNEL), Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

El recurso busca que se declare la violación de derechos de los usuarios por los excesivos cobros en las planillas de luz en las diferentes sedes que hay en el país.

La audiencia estaba convocada para horas de la mañana de este viernes y ya instalada la misma se constató que no se había notificado a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

La funcionaria cuestionó al juez que lleva el proceso por la “injustificada equivocación” que ha retrasado la diligencia desde el 29 de junio.

“No puede ser posible que no exista celeridad no solo en las empresas eléctricas y sus agencias de control, sino en la Función Judicial, ya no estamos hablando entonces de una acción inmediata, sino de una indiferencia a lo que sucede”, refutó Rovira.

Para evitar otro desplante, personal de la Defensoría del Pueblo acompañó a los encargados de la notificación a las partes. “Con eso creo que garantizamos que no nos salgan la siguiente semana con otra novedad y luego con aviso de suspenderla”, dijo.

Ahora se espera que el juez de Unidad Judicial de Tránsito, en Quito, anuncie y notifique la nueva fecha para cumplir con la audiencia del caso.