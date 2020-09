La defensa de Bucaram hace pedidos a la Fiscalía sobre César Litardo

Este lunes a las 08:20 en la Corte Provincial de Guayas se desarrollará la audiencia por el recurso de hecho presentado por cuatro implicados por posible asociación ilícita, en el proceso que se sigue a Daniel Salcedo, los hermanos Bucaram y otros.

El recurso fue solicitado ante la negativa de conceder el recurso de apelación al auto de prisión preventiva dictado en contra de Stéfano Adum, Jorge Henriques y Xavier Jordán y Bucaram Pulley. Salcedo es investigado por la venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

La semana pasada la defensa de Bucaram Pulley envió escritos a la Fiscalía con dos pedidos en los que menciona al presidente de la Asamblea, César Litardo, y a Alex Gamez, exasesor del Ministerio de Salud.

En su escrito, el abogado Jorge Acosta se refiere a la audiencia privada del 15 de septiembre en Criminalística en la que se debía abrir una caja fuerte. Habla de un inicial desorden en la diligencia que habría impedido que los conectados virtualmente escuchen lo que ocurría. Y, al final, cuando se colocó una caja fuerte sobre el escritorio, el sistema se cayó.

En la audiencia se habrían proyectado fotos de hojas de la bitácora de ingresos al edificio en Guayaquil donde Salcedo tenía una suite. Quiere saber cuándo se hicieron las fotos y si las bitácoras estaban en cadena de custodia. Además busca conocer la fecha y quiénes marcaron con resaltador las líneas que contienen nombres y datos de personas que ingresaron o salieron del edificio y cuándo se colocaron señaladores en las páginas.

Acosta pidió también que se fotografíe y transcriba el ingreso del señor Alex Gamez, “quien, según he sido informado, consta en una de las bitácoras ingresando el mismo día y hora con el señor César Litardo”. Acosta explica que su interés es porque Gamez fue asesor del Ministerio de Salud hasta el 2019 y director de uno de los hospitales de Guayaquil.

Añade que Gamez, “conforme ocurre con el ciudadano Litardo, tampoco consta (como) vinculado a este proceso”.

Pidió que se oficie a Salud por los periodos en los que Gamez fue funcionario y a la Asamblea que certifique si Litardo es legislador y presidente del organismo.

Litardo señaló a EXPRESO que “nunca he visitado al señor Salcedo, no lo conozco, en mi vida lo he visto y no he hablado con él”. Añadió que las visitas fueron a otras personas que no tienen vinculación con él. Gamez no contestó al número de contacto obtenido por este Diario.

El detalle

Accidente. El siniestro en Perú de una avioneta en la que viajaba Daniel Salcedo dio la pista para el inicio de investigaciones por posibles irregularidades en la venta de insumos médicos a los hospitales del país.