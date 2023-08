El debate luce lejano y poco esclarecedor para el ciudadano

Desconectados y poco esperanzados del resultado. El debate entre los candidatos a la Presidencia genera muy poca expectativa entre los ciudadanos que no estaban al tanto que será el 13 de agosto y en aquellos que, aún sabiendo, no creen que ahí habrá respuestas a los problemas del país.

EXPRESO consultó en la calle a la gente de Guayaquil y Quito sobre este evento. Silvia Simbaña, de 52 años, dice que lo que menos hay en este proceso electoral es información, y cuestiona que hasta ahora ningún candidato hable de cosas claras en temas como la inseguridad y el desempleo.

Sin embargo, cree que es un deber ciudadano mirar algo del debate y, probablemente, luego de aquello decidirá por quién votar el 20 de agosto.

La estudiante de Filosofía Tatiana Calispa sí sabía del debate. Se enteró por la propaganda del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los medios de comunicación. Sin embargo, su indecisión probablemente siga luego del careo, porque ningún plan de trabajo ni discurso escuchado le convence.

No sabía que el debate es el domingo. Sin embargo, tengo decidido mi voto y no creo que lo cambie ahora Samuel Maya, comerciante quiteño

El estudiante Elkin Días prefiere leer las propuestas de gobierno y lo que los aspirantes van informando en las redes sociales para ir decidiendo el voto, algo que no tiene definido a once días de la elección.

Por otro lado, varios de los ciudadanos de la urbe porteña se mostraron reacios cuando se les consultó sobre los candidatos. Algunos prefirieron no emitir declaraciones o en su defecto desconocen el proceso.

Programación El encuentro entre candidatos está previsto para el domingo 13 de agosto, desde las 19:00 hasta las 22:00.

Tal es el caso de Aquiles Cantos, auxiliar de reparto de distribuidora, quien no estaba al tanto del debate, pero sí considera que este tipo de ejercicio ayuda a tener noción del voto, “de esta manera sabremos las ideas que ellos traen para nosotros poder interpretarlas y saber cuál es el idóneo”, asevera.

Sí estoy al tanto de que el domingo será el debate, pero veo difícil que, especialmente los jóvenes, lo veamos Tatiana Calispa, universitaria quiteña

Solón Castillo Manrique , cirujano urólogo, se centra en la construcción de las bases del careo. Él considera pertinente que se construya la conversación desde la definición de propuestas, ejecución y viabilidad de los mismos. El médico sí sabía del debate y lo verá. Sin embargo, si no tiene los lineamientos que considera fundamental, no tendría una decisión.

El caso de Alexander Quiñónez, estudiante de medicina, es similar. El joven estudiante dice estar seguro que tener bases claras al momento de hablar será el punto de partida. Hasta el momento, Quiñónez considera que Jan Topic tiene mayor lucidez en sus propuestas en seguridad.

Sirve (debate) dependiendo de la conducción del programa para generar controversias con las propuestas Solom Castillo, Cirujano guayaquileño

Por otro lado, Allison Figueroa, estudiante de la carrera de ingeniería en producción, no está convencida de que este ejercicio ayude y no lo ve importante. Su decisión no es clara y no cree que cambie con el debate.

Tres horas es mucho tiempo para un debate. También, el día y la hora me parecen poco adecuados para seguirlo Silvia Simbaña, ama de casa quiteña

Sería importante ver el debate para ya tomar decisiones, pero la verdad no creo que lo vea completo Fátima Shugulí, universitaria quiteña