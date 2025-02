Daniel Noboa rompe el silencio, habla de fraude y OEA lo desmiente

Al fin habló: Daniel Noboa rompió este martes 11 de febrero de 2025 su silencio postelectoral, tanto más estruendoso cuanto que Luisa González, su oponente, multiplicó en esas mismas horas sus declaraciones públicas y cumplió una apretada agenda de medios que incluía algunos nada complacientes con ella.

Él, en cambio, concedió una entrevista a Radio Centro de Guayaquil, al que uno de sus propios periodistas, Carlos Vera, ha calificado de “medio afín” al gobierno. En los pasillos de Carondelet recibió a los entrevistadores (Mariasol Pons y Alfonso Harb) y nunca quedó claro quién hablaba: si el presidente de la República o el candidato a la presidencia. Lo primero que dijo fue una bomba: que no reconoce el resultado electoral que todo el Ecuador da por válido. No todavía.

¿Por qu´é Noboa no agradeció a quienes votaron por él?

¿Por qué no salió la noche del domingo a agradecer a sus votantes? La primera pregunta iba dirigida, obviamente, al candidato. Porque “ha habido muchísimas irregularidades -respondió él- y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban”.

No dijo qué provincias. No dijo qué cosas no cuadraban. Pero eso de “muchísimas irregularidades” suena gravísimo. Además, mencionó un conteo rápido realizado por los observadores de la OEA cuyos resultados no coincidían con aquellos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Un conteo rápido que le era más favorable, es decir, que proclamaba su victoria en lugar de este virtual y, para él, frustrante empate. “¿No reconoce el resultado actual?”, insistió Alfonso Harb. “El número final lo veremos en estos días”, eludió el candidato presidente. O sea que no, no lo reconoce. Todavía espera, dijo, el resultado de sus impugnaciones.

De la posibilidad de un fraude electoral tramado por el correísmo habían hablado el candidato Noboa, en su discurso de cierre de campaña, el jueves anterior, en la plaza de toros de Quito, y su asesor Roberto Izurieta, en chats de WhatsApp que reúnen a personas influyentes del país.

Que el correísmo estaba movilizando observadores en las mesas electorales con la consigna de alterar los resultados, decía este último. Ahora, en su primera aparición pública después de las elecciones, el candidato presidente fue más lejos: “votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que les representa”, dijo.

Esa candidata, obviamente, es Luisa González. “Hay decenas y decenas de casos. Tenemos la evidencia, y eso de ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado la información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al Consejo Nacional Electoral. Eso existe”.

En las redes ya empezaron a difundirse denuncias que, supuestamente, corroboran esta versión: gente de Manabí que asegura haber sido presionada por delincuentes (incluso ponen fotografías de los perpetradores) para votar por la Revolución Ciudadana; para demostrar que habían cumplido, dicen las denuncias, las víctimas de esta extorsión tenían que enviar fotos de sus papeletas electorales marcadas por las candidaturas correístas. Las comprobadas relaciones de algunos cuadros correístas con el narcotráfico hacen verosímil esta trama.

OEA desmintió a Noboa

Sin embargo, los observadores de la OEA no han dicho ni una palabra al respecto. Sí desmintieron el supuesto desacuerdo, del que hablaba el candidato presidente, entre su conteo rápido y el del CNE.

Los resultados del CNE, “coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la Misión, manteniéndose dentro del margen de error”, dijeron en un comunicado público emitido horas después de la entrevista de Noboa.

Y añadieron: “La Misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección”. Por último, invitaron “a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes”. Como si nadie hubiera presentado denuncia alguna, a pesar de que Noboa asegura haber puesto la suya.

Esto es realmente bochornoso: los observadores de la OEA desmienten al presidente de la República. Con un altísimo sentido de la diplomacia, sin mencionarlo siquiera, es cierto: pero lo desmienten.

¿Qué más de lo que dijo en su entrevista habría que tomarse con pinzas? Las denuncias que circulan en redes sociales y que él hace suyas, según las cuales hay ciudadanos (“decenas y decenas”, dice él) que fueron obligados por delincuentes a votar por el correísmo, ¿son reales o hacen parte de una campaña sucia impulsada por trolls al servicio del partido de gobierno? ¿Son reales las supuestas impugnaciones presentadas por su partido por las supuestas inconsistencias del conteo? ¿Se está prestando Daniel Noboa a participar en una campaña sucia?

