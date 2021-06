Cristina Fernández pide dejar la vacunación fuera de las disputas políticas

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió este lunes dejar fuera de las disputas políticas la vacunación contra la covid-19 y "hacerle caso" a los médicos.

En un acto en la provincia de Buenos Aires, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 pidió que los dirigentes políticos, oficialistas y opositores, lleguen a un acuerdo "básico mínimo" para dejar fuera de toda discusión la campaña de vacunación.

"No podemos seguir discutiendo y envenenado a la gente con la vacuna tal o cual sirve o no sirve. Les pido en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y hoy ya no está, en nombre de los trabajadores de la salud, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de disputa política y contribuyamos a que la gente quiera vacunarse", afirmó Fernández.

La vicepresidenta hizo estas declaraciones luego de que sectores de la oposición cuestionaran en los últimos meses la seguridad de ciertas vacunas y también pusieran en duda la transparencia de las negociaciones con ciertos laboratorios proveedores.

Fernández criticó además a medios de comunicación por "las malas informaciones, desinformaciones o dudas que han planteado con las vacunas".

"Debería haber un acuerdo tácito en la sociedad de dejar (fuera de la discusión) la pandemia y las vacunas y hacerle caso a los médicos", dijo la exmandataria en la inauguración de un nuevo sector del Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata.

Resaltó que, a diferencia de lo que pasa en otros países, Argentina tiene la "suerte" de contar ya con 20 millones de dosis de vacunas.

Argentina, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada a finales de diciembre último.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos este lunes, hasta el momento se han aplicado 16,3 millones de dosis.

Un total de 13 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 3,3 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis.

Desde el inicio de la pandemia, Argentina ha registrado 4,1 millones de casos de covid-19 y 85.343 fallecimientos