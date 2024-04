Crisis energética: Ecuador, Colombia y Venezuela con apagones, sequía y "sabotajes"

La crisis energética y los presuntos sabotajes al sistema eléctrico no solo afectan a Ecuador, también a Venezuela

No somos los únicos. Cuando volvieron los cortes de luz programados en Ecuador, las autoridades locales atribuyeron la situación a una sequía que estaba afectando a las hidroeléctricas de varios países a escala regional, produciendo una escases del recurso eléctrico. Días después, el presidente Daniel Noboa tomo medidas para resarcir los apagones que, según él, no solo se debía al estiaje a nivel regional, también a un presunto sabotaje al sistema eléctrico del país. Esto en medio de una campaña electoral por el sí de la Consulta Popular que promovió su Gobierno.

Según el primer mandatario, tiene información de que en ciertas plantas de energía eléctrica hubo sabotaje. "Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Lo hacen de miserables en la última semana de una consulta popular porque saben que la tenían perdida". Noboa también pidió la renuncia de la ministra de Energía e interpuso una denuncia contra 22 funcionarios, el pasado 19 de abril.

Una situación similar se vive en Venezuela ahora, también de cara a un plebiscito. El pasado 22 de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cesó al general Néstor Reverol como ministro de Energía Eléctrica y nombró como su sustituto al general Jorge Márquez, para -dijo- seguir articulando la respuesta a una supuesta 'guerra' eléctrica.

“He decidido hacer algunos cambios necesarios (…) y he decidido nombrar al general Márquez, que ha sido ministro de la Presidencia durante siete años, lo voy a nombrar como nuevo vicepresidente de Servicios Públicos y ministro de Electricidad”, indicó Maduro en su programa nacional.

A través de las redes sociales, los venezolanos reportan a diario cortes eléctricos que se pueden prolongar por horas, mientras desestiman versiones oficiales, según las cuales se trata de sabotajes al sistema eléctrico, manejado íntegramente por el Estado.

Según estimaciones extraoficiales, el país registra cerca de 200 cortes eléctricos por día, algunos muy breves, una situación que se ve reflejada en los perfiles de la Corporación Eléctrica (Corpoelec) en las redes sociales, donde los venezolanos denuncian constantemente los apagones y piden a las autoridades soluciones expeditas.

En Colombia, la emergencia se replica, al igual que las medidas tomadas en Ecuador

El país liderado por Gustavo Petro -que hace dos semanas atrás comercializaba energía a Ecuador- también sufre apagones y ahorro emergente de recursos. Incluso, han tomado medidas similares a las del Gobierno de Daniel Noboa para promover el ahorro de energía.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el jueves 18 de abril, decretó como día cívico el viernes 19 de abril. Tal como lo hizo el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la medida es una acción de urgencia ante la crisis energética por los bajos niveles de los embalses de ese país.

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia, para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días, y sobre todo para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferentes a donde hay estrés hídrico", explicó Petro el 18 de abril pasado.

