“Aún creemos que el voto es la vía de salida en Venezuela”

Un grupo de 28 partidos políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro optó por no participar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre próximo, argumentando una cancha inclinada a favor del oficialismo. Ahora llaman a la comunidad internacional a no reconocer los comicios que escogerán a 277 diputados.

La decisión de no participar en las elecciones y de instar a los países a que no reconozcan los resultados, ¿en qué ayuda a mejorar la delicada situación social, económica y política de Venezuela?

La oposición democrática en Venezuela quiere ir a una elección. Es más, tenemos tres años pidiendo la realización presidencial por cuanto la elección de 2018 no fue una válida que reuniera los requisitos mínimos para que la oposición pudiera participar. El problema es que este proceso no cuenta con las garantías para que el venezolano elija. El tema no es votar, el tema es elegir. Puedes ir, votar, pero no vas a elegir a nadie... No hay condiciones por las cuales prestarnos a una farsa electoral que por más que votes, no vas a elegir a nadie.

¿Entonces el voto ya no es una salida?

Seguimos creyendo que la vía electoral es el camino para restablecer la democracia en el país y la salida del régimen de Maduro. Nuestra lucha sigue siendo por conseguir las condiciones para participar en un proceso transparente.

El Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo designó ilegalmente a los rectores del Consejo Electoral.

Pero parece un círculo vicioso. Porque si todo espacio está cooptado por el madurismo, nunca existirán, a criterio de ustedes, las condiciones propicias para una elección transparente...

El régimen cada vez genera menos condiciones para participar. Para el régimen, estas elecciones no son una solución sino que empeora la situación. Más de 60 países reconocen a Juan Guaidó como el presidente del único órgano legítimo que es la Asamblea Nacional y como presidente interino del país. Nuestros aliados ya se han manifestado desconociendo el llamado a elecciones. Esto complica la situación al régimen porque será un proceso igual al 2018: tratarán de vender una victoria, pero no serán reconocidos por ninguna de las democracias importantes.

Usted ha dicho que son cerca de 5,2 millones de venezolanos fuera del país, ¿pueden votar o no estando en el extranjero y de poder hacerlo el llamado a ellos es no votar?

Los partidos democráticos no somos abstencionistas. Nuestra postura es participar en elecciones con condiciones. Sin embargo, en estas elecciones y es parte del fraude del régimen, no pueden participar los 5,2 millones de personas en el extranjero. Solo están habilitados para votar los venezolanos que están en el territorio nacional. Esto les cercena el voto.

Este llamado a desconocer las elecciones de diciembre tendrá oídos dependiendo del vaivén político en la región y el mundo. Hubo un cambio en Argentina, otro en Uruguay, mientras Ecuador y Estados Unidos se acercan a elecciones presidenciales. ¿Existen las condiciones para que la causa venezolana resista a estos cambios?

Nuestra región se caracteriza por la solidaridad. Los nuevos gobernantes que lleguen tienen que ver con mucho cuidado la realidad social. En Ecuador, la diáspora venezolana es grave. Los países de la región saben que la única forma de solucionar la migración y el desplazamiento es con un cambio de régimen. La región, más allá de ideologías, debe ponerse del lado del pueblo venezolano que ahora sufre más la crisis política y económica agudizada con la pandemia. Los gobernantes que lleguen deben darle una vista con bastante detenimiento al informe Bachelet. Esto es un tema de conciencia, solidaridad, de ética política y ponerse del lado del pueblo venezolano.

Estos rectores del Consejo Electoral modificaron la ley y de 167 diputados ahora vamos a escoger 277.

Ecuador elegirá a un nuevo presidente o presidenta en febrero de 2021. ¿Habrá acercamiento con los candidatos para asegurarse que estén en sintonía con la causa venezolana?

Desde la Asamblea Nacional no vamos a inmiscuirnos en los procesos internos. Seguro tendremos la mejor de las relaciones con los candidatos. Seguramente Venezuela será un tema importante en el debate, no solo por lo que significa nuestra democracia en la región, sino por la influencia de la diáspora venezolana. Estamos a las órdenes para conversar con los candidatos.