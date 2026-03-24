Cpccs avanza concurso para Fiscal: elabora informe de admisibilidad de postulaciones

El proceso continuará con la publicación de expedientes, la etapa de reconsideraciones y la posterior fase de méritos

La Comisión Ciudadana de Selección elaboró el informe de admisibilidad de las postulaciones para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado elaboró el informe de admisibilidad de las postulaciones presentadas. La sesión No. 005 se desarrolló en la sala de sesiones del noveno piso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en Quito.

Organización en tres equipos

En la reunión, la Comisión trató un solo tema. Para redactar el informe, sus integrantes se dividieron en varios grupos, tras una propuesta de Silvana Ramírez Verdezoto, representante de la Función Legislativa.

La directriz fue dividir el trabajo en tres equipos. Uno asumió el desarrollo del marco normativo, otro trabajó en los antecedentes y un tercer grupo formuló los dos objetivos generales y específicos.

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Una sesión sin intervenciones

Al final, la Comisión resolvió las 75 postulaciones para fiscal general. Allí unificó criterios dentro de una normativa, según señalaron, en una sesión presencial que se transmitió de forma virtual.

Durante el desarrollo, ninguno de los comisionados intervino ni planteó observaciones; la sesión transcurrió en silencio. La jornada empezó con una hora y 48 minutos de retraso, se transmitió en línea y se extendió por dos horas.

Publicación de expedientes y siguientes fases

Una vez concluida esta fase, la Comisión publicará los expedientes de los postulantes admitidos al concurso de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, señala que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la Comisión Ciudadana de Selección sustancia el concurso de méritos y oposición. Una vez que cuente con el informe, deberá disponer la publicación de los expedientes en la página web de la entidad.

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Plazos y reconsideraciones

Luego, los postulantes no admitidos tendrán un plazo de tres días para presentar su reconsideración, indica Fantoni. La Comisión Ciudadana tramitará y resolverá estos pedidos en un plazo de cinco días, tras lo cual quedarán en firme las listas de admitidos y no admitidos y el proceso avanzará a la fase de méritos.

Requisitos para fiscal general

Los juristas que aspiran a esta dignidad se postularon entre el miércoles 18 de febrero y el martes 3 de marzo de 2026. El artículo 196 de la Constitución de la República del Ecuador exige requisitos mínimos como ser ecuatoriano, gozar de derechos políticos, contar con título de tercer nivel en Derecho y acreditar conocimientos en gestión administrativa.

Además, los postulantes deben demostrar al menos diez años de ejercicio con idoneidad y probidad en la abogacía, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal. Estos criterios buscan garantizar experiencia y trayectoria en el ámbito jurídico.

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