La COVID-19, aún con secuelas en la educación

Poco más de cuatro años han pasado desde que se alertó de la pandemia COVID-19 en el 2020, y hace dos años, las actividades laborales y educativas comenzaron a volver a la normalidad tras la llegada de las vacunas contra esta enfermedad. No obstante, sigue sin volver por completo a la normalidad el sistema educativo.

Padres de familia han evidenciado como sus hijos menores, en comparación a sus hijos mayores, han tenido mayor dificultad para aprender, y uno de los campos donde más se ve estas fallas es la lectoescritura.

Alexandra Castillo es uno de los casos que se han registrado en torno a esta situación. Su hijo de 7 años, quien asiste a una institución privada, no puede leer con fluidez y en ocasiones no reconoce el sentido de ellas; no obstante, él es de los casos menos graves. Varios de sus compañeros de clase no saben leer pese a su edad.

Una mirada desde los profesionales

De acuerdo a exfuncionarios gubernamentales y líderes de asociaciones afines, los alumnos de hasta 8 años han sido los más golpeados por este encierro. Los expertos concuerdan que a diferencia de otros cursos, ellos se han saltado una etapa fundamental de su formación: los grados iniciales.

Daniel Calderón, quien fungió como ministro de Educación para el gobierno de Daniel Noboa hasta abril de 2024, explica que la lectoescritura, uno de los conocimientos enseñados en estos primeros años de formación educativa, fue una de las áreas de aprendizaje afectadas durante la pandemia, en paralelo con otras como las socioemocionales.

Relata que durante su tiempo como rector de esta cartera de Estado, y previamente como docente, pudo notar las brechas de aprendizaje que han quedado marcadas en el país, y que también se vieron vinculados a factores como las condiciones socioeconómicas de las familias, las afectaciones psicosociales, entre otras. “Como educador, también lo puedo notar en mi ejercicio profesional, en las aulas se refleja una reducción en la comprensión lectora y, por ende, en la capacidad de producción escrita y oral”, asegura pero sin detallar alguna cifra.

Diario EXPRESO consultó al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) sobre la realidad actual en el sistema de educación y los desconocimientos en materias claves para su desarrollo cognitivo, pero hasta la publicación de este reportaje no llegó la información solicitada.

La mitad de los niños siguen con problemas

Sin embargo, Cynthia Baquerizo, la presidenta de la Asociación de Profesores de Educación Pública y Privada, quien concuerda con el criterio de Calderón, agrega, con base en sus estimaciones como líder de este ente, que cerca del 40 % de estudiantes a nivel nacional de hasta 8 años tienen problemas graves de lectoescritura; un problema que se acentúa más en las instituciones públicas, que en las privadas. “Estas edades se alinean con el tiempo que la pandemia obligó al confinamiento. Muchos niños se saltaron conocimientos básicos o se quedaron con vacíos por la virtualidad en enseñanzas como el aprender a pronunciar, leer y escribir”, explica.

Mientras que la exviceministra de Educación del período 2021-2023, Cynthia Game, considera que el encierro de la pandemia afecta a todos los niveles educativos. No obstante, comenta que uno de los puntos donde se ve una afectación importante es en los grados de segundo a cuarto de básica. “Indiscutiblemente, han existido resultados que evidencian la falta de comprensión lectora. El analfabetismo funcional en el país es muy alto, y la pandemia detonó más esta situación. Al retornar a las aulas, la ausencia de más de un año de la presencialidad dejó conocimientos relegados como lo es la comprensión lectora. Los niños ya no leen con entendimiento”, asevera.

Entre las herramientas que emplearon para completar estos conocimientos están las iniciativas de nivelación a la par de que se daban las clases. Sea con programas extracurriculares o con refuerzo de lo aprendido en cursos anteriores a inicios del nuevo período lectivo. Además, esto no abordó solo a los estudiantes de básica inicial, sino a todos los grados.

Sandy López, quien está a cargo de un grado de tercero de básica en la Unidad Educativa Héroe de Tarqui, ubicado al norte de Guayaquil, ha observado una mejoría gracias a estos cursos; no obstante, aún percibe dificultades para nivelarse.

Ella pone de ejemplo su actual clase: “De 30 alumnos, seis de ellos no pueden leer, y el resto lo hacen, pero tienen complicación para comprender lo que leen, balbucean y no vocalizan bien los textos”. En comparación a los años de 2019, considera que el panorama actual es desalentador, pese a las ayudas, que sí han tenido efecto, pero insta a las autoridades y padres de familia por más cooperación. Además, asegura que este problema lo experimenta el resto de profesores de este y grados menores.

Ella atribuye esta situación no solo a la incapacidad de los profesores de instruir vía digital, sino también al poco involucramiento de padres de familia para enseñar fuera de la escuela, sea por su trabajo o porque no se sienten capacitados para hacerlo.

La solución a la problemática: nivelar



Padres de familia como María Elena Sánchez han tenido que tomar varias medidas a falta de acciones concretas por parte de las escuelas donde han inscrito a sus hijos. Para el caso de su hija, de 8 años, la pandemia y virtualidad impidieron que adquiera todos los conocimientos integrales para su desarrollo temprano, sumado a que la nivelación, por parte de los colegios que estuvo, fue nula. Esto la obligó a contratar profesores particulares para llenar estos vacíos.

Expertos en educación, como el exministro de Educación Daniel Calderón, explican que la solución a esta problemáticas es nivelar.

A decir de Calderón, se debe potenciar los programas temporales de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes. A la par, comenta que se debe “facilitar un ecosistema de lectura... Esto implica ampliación del acceso a las bibliotecas, en todas sus modalidades. También la disminución del costo de los libros y fortalecimiento de la industria editorial nacional, entre otras medidas de política cultural”.

Bolívar Potes, presidente de la federación Unionista de los trabajadores de la Educación del Ecuador (FUTE), considera que estos cursos masivos deben mantenerse por dos a tres años más para compensar los conocimientos no adquiridos durante el confinamiento. No obstante, agrega que esto no debe ser una labor únicamente de las escuelas, pues los padres también deben involucrarse activamente en esta nivelación. “Se excusan de que no pueden ayudar al niño por el trabajo o porque no se sienten capacitados, pero deben hacer el esfuerzo, porque sino, tardará mucho más el niño en estar al mismo nivel que el resto”, argumenta.

