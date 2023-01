El anuncio del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad integral del Estado tiene dos dimensiones.

Una clara estrategia política que busca compensar las ausencias de resultados en el control a la delincuencia y la acertada lectura de sumarse a la preocupación regional (Colombia, Perú) sobre las capacidades de la minería ilegal de viabilizar el lavado de dineros del narcotráfico.

Así interpreta Franklin Soria, un especialista en minería ilegal y miembro del Observatorio Ciudadano de la Política Pública Minera a lo resuelto por el Cosepe que además anunció que para enfrentar la minería ilegal se aprobará una estrategia definida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

La extracción ilícita de minerales no respeta al ser humano ni a la naturaleza pues opera sin permiso alguno, no se sujeta a ninguna licencia ambiental y no ofrece trabajo formal.



María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.