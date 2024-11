Cortes de luz ocultan vacíos de una educación diezmada en Guayaquil

Son casi las 12:00 del miércoles. Una mujer de unos 50 años se abre paso en medio de un portón. “¿Cuándo vuelve a atender la escuela?”, pregunta a unas personas que parecen ser profesoras o personal administrativo.

Desde la acera más cercana se escucha lo que le responden dentro del edificio educativo: “Aún no sabemos. La obra está paralizada”.

En Lizardo García y Hurtado funciona la escuela fiscal República de Costa Rica, unidad educativa vecina del colegio fiscal Vicente Rocafuerte.

Virtualidad por cortes agrava deficiencias, tras pandemia

Al igual que ella, otras madres de familia buscaban respuesta. El estrés las consume, dicen a EXPRESO, por los constantes pensamientos que surgen al ver que sus hijos están viviendo una suerte de educación a distancia “deficiente”, plagada de “vacíos”, porque “la virtualidad no es lo mismo que estén en las aulas, con la profesora”. Esa situación se ha agravado por los cortes de energía a causa de las desatenciones de autoridades de turno y la falta de lluvias.

El 21 de junio fue el último día que los 720 niños de esa institución, que incluye una población de menores con algún tipo de discapacidad, dejaron la presencialidad ante el inicio de las obras de repotenciación, un término técnico para describir el mejoramiento de un bien, cuyo costo asciende a 120 mil de dólares.

Según el contrato, el plazo de la obra es de 70 días a partir de la entrega del anticipo, es decir, que la reparación tenía que finalizar a inicios de septiembre.

Como es evidente, eso no sucedió. La obra avanzó en un 80%, según fuentes consultadas. El patio luce pintado, al igual que 8 de los 16 salones de clases. Sin embargo, los trabajos pendientes opacan el brillo de la pintura. Una alcantarilla abierta ‘recibe’ a las personas que por estos días llegan al edificio, que se la puede ver a través de una especie de mirilla que hay en el portón.

“Usted viera los cableríos que hay. Las tazas de los baños se las llevaron, solo quedan los huecos. Los niños no tienen cómo ir al baño”, describe una madre de familia que acude a retirar la colación de su niña. Muestra varias fotos para corroborar lo que señalan otras madres y fuentes del sitio.

Las personas consultadas prefieren no dar sus nombres por temor a represalias, pero no se callan. En la escuela, trabajadores dicen que no tienen autorización para dar información.

EXPRESO buscó una versión del Ministerio de Educación a través de un correo electrónico que entregó una comunicadora institucional. Sigue pendiente la respuesta.

Falta de fondos retrasa obras

Fuentes consultadas por este Diario cuentan que esa Cartera de Estado les ha comunicado que la paralización de la obra se debe a la falta de dinero y que eso recae en el Ministerio de Economía y Finanzas. EXPRESO también solicitó una versión a esa entidad, pero sigue pendiente la recepción de una respuesta.

“Los chicos ya traían vacíos con la pandemia, luego nos enviaron a casa por 70 días y también tenemos que soportar los cortes de luz”, dice otra madre. Ella brinda servicio de limpieza en casas, pero ya no tiene la misma cantidad de trabajo por los apagones. Además, relata, que su día a día cambió.

“Tenemos que ver si el horario de corte de mi sector coincide con el de la maestra. Y la señal del celular tampoco es buena, entonces tengo que moverme de Mapasingue a la Perimetral, donde un hermano, para que mi hija reciba clases”, indica la mujer de 25 años.

Otra madre de familia dice que hay semanas en que su niño ve solo tres días de clases y por ciertas horas. “Ya debería saber las tablas, pero no es lo mismo que yo le enseñe a que le enseñe la maestra. Él me pregunta todos los días si ya volverá a la escuelita”, comparte.

La preocupación es mayor para los representantes de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, ya que su aprendizaje representa una mayor atención por parte de los docentes. Para los menores es un obstáculo la virtualidad.

Este Diario conoció que de los 30 niños aproximadamente que tiene cada salón, entre cinco y doce estudiantes se conectan a las clases telemáticas, es decir, menos de la mitad.

Cifras de la gravedad del sistema educativo público

EXPRESO le ha dado seguimiento a las afectaciones a la población educativa que se han derivado de los efectos de la pandemia, la inseguridad, la crisis económica, entre otros escenarios que se han ido sumando como la crisis energética. Las cifras que se han difundido reflejan la seriedad de un problema global, la deserción escolar.

En mayo, este Diario publicó que tras la pandemia de Covid-19 en 2020 salieron 92.000 alumnos del sistema público, entre niños y adolescentes. El número empezó a recuperarse en 2021 y 2022, aunque sin volver al nivel de prepandemia. Pero en el período 2023-2024, ya con la emergencia sanitaria superada y el regreso total a la presencialidad educativa, la cifra volvió a caer de manera estrepitosa con casi 120.000 alumnos menos.

Madres de familia de la escuela República de Costa Rica piden a las autoridades del Gobierno que prioricen las transferencias para culminar las obras relacionadas con la educación fiscal antes que destinar dinero para campañas de publicidad u otros rubros.

Contexto. La población educativa fiscal, sobre todo, ha sido afectada nuevamente por problemas derivados por inseguridad ciudadana y de crisis económica.

