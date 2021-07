En la Corte Nacional se desarrolla la audiencia preparatoria para Freddy Carrión

El juez Luis Adrián Rojas instaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia preparatoria de juicio por un presunto delito de abuso sexual en contra del defensor el Pueblo Freddy Carrión. A la Corte llegó Stalin Raza, defensor de Carrión quien señaló que pediría la anulación del proceso. Para él, no hay datos suficientes para determinar la existencia de un posible abuso sexual ni su responsabilidad. Dijo que espera que el juez establezca la nulidad del proceso y el sobreseimiento de su cliente.

A los exteriores de la Corte también llegó Priscila Schettini, esposa del defensor y varios familiares y amigos para proclamar su inocencia. Ella insistió que el caso es una persecución política en contra de su marido.

#AHORA | Con la presencia de la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, se instala audiencia (reservada) de evaluación y preparatoria de juicio contra el defensor del pueblo, Freddy C., procesado por presunto abuso sexual. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/fM2mndoJP5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 26, 2021

Enumeró una serie de posibles irregularidades que se habrían registrado en el proceso como vídeos recortados, no habría acusación particular y habló de que las agresiones físicas que se aprecian en vídeos que circularon en redes sociales habrían sido provocadas por personas extrañas y no por los participantes en reunión social en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí.

Habla de una trampa que se habría puesto para Carrión y señaló a miembros del gobierno del expresidente Lenín Moreno para que se caiga el delito de lesa humanidad que presentó en la Fiscalía por las protestas de octubre de 2019.

En el interior de la Corte el juez escuchó los alegatos de la defensa del funcionario preso en la cárcel 4 que pidió la nulidad del caso. Roja delibera sobre el pedido. Si no da paso a la solicitud seguirá la audiencia preparatoria de juicio con la presentación del dictamen.

A la audiencia llegaron dos observadores internacionales solicitados por la defensa de Carrión.