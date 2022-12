En la Corte inician los alegatos de cierre en el caso Las Torres por delincuencia organizada

El juicio por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres casi concluye. La de este miércoles 7 de diciembre será una jornada intensa. Solo la Fiscalía dispondrá de dos horas para exponer los alegatos de cierre en el juicio que hasta el martes 6 de diciembre ya duró 43 días y juzgó a 11 sospechosos.

Entre ellos se encuentra el excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre. También fue procesado su hermano Esteban y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Según la Teoría de la Fiscalía, Celi lideraba una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a contratistas de Petroecuador como NoLimit a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas.

El caso inició con la información de la cooperación internacional de Estados Unidos en donde fueron procesados y sentenciados Raúl de la Torre, familiar de Celi y Roberto Barrera quienes reconocieron la entrega de sobornos.

"No traigamos esas cantinfladas", les dijo el juez Wálter Macías, ponente del tribunal que juzgó a los procesados, antes de finalizar el día 43 de juicio. Lo hizo la noche del martes 6 de diciembre al determinar la metodología y el tiempo que se aplicará este miércoles en el día 44 de juicio. Ese día se presentó la prueba de Daniel Orellana quien acreditó el proceso burocrático de pago de la factura a NoLimit.

Además de la Fiscalía, la Procuraduría y Petroecuador también dispondrán de dos horas cada una para intervenir. En el caso de los procesados su tiempo para exponer sus alegatos será de una hora por cada uno. Podrían ser más o menos de 17 horas de audiencia. Todo dependerá de las partes, de lo concretos que sean los abogados y funcionarios a la hora de presentar sus conclusiones al tribunal.

La Fiscalía buscaba que la audiencia concluya en la madrugada y que las defensas solo tengan 10 minutos para su alegato, señaló un abogado. Pero el tribunal después de deliberar negó esa posibilidad. Lo que sí anunció el juez Macías es que en esta semana concluye el juicio.

Pablo Encalada, defensor de Pablo Flores ocupará toda la hora dispuesta por el tribunal. Su alegato apuntará a que "la única certeza es la impunidad. Los acuerdos corruptos son entre Barrera, de la Torre y los funcionarios de la empresa corruptora. Curiosamente no están procesados".

Además señalará que no existe una organización criminal, que es lo que acusa Fiscalía, "como si se tratase de los Chonekillers, los Lobos, las FARC o Al Qaeda", dijo. Según el defensor su cliente no intervino en el proceso de pago de la factura de NoLimit y añadió que la Fiscalía no cuestiona la legalidad de la misma.

Finalmente mencionó que la Fiscalía "sostiene la acusación sobre la credibilidad de criminales confesos sobre quienes se probó en la audiencia que tienen como hábito la corrupción y tomarse el nombre de autoridades públicas para obtener beneficios corruptos".