La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este 8 de septiembre de 2022 unificar los pedidos de juicio político en contra de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Esto luego de que el pasado 29 de agosto se negó esta posibilidad y el correísmo junto a sus aliados socialcristianos impusieron la propuesta de que se tramiten, por separado, las solicitudes de la legisladora rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño y de los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, también de Pachakutik.

La primera pedía iniciar el proceso de fiscalización únicamente contra el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

En tanto que Vanegas y Chimbo plantean un juicio político contra todos, es decir, incluyendo a Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos.

¿Qué cambió? El 29 de agosto, a los votos de Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdoba, de Unión por la Esperanza (Unes) y Pablo Muentes del Partido Social Cristiano (PSC) se unió el independiente Bruno Segovia a favor de la no unificación.

Este 8 de septiembre, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, pidió la reconsideración de esa votación y en esta ocasión Segovia se unió a Fernando Villavicencio, Marco Troya, Pedro Velasco y la propia Cordero para volver a votar y luego aceptar la unificación.

Segovia justificó su cambio de postura “por el bien del país, no porque nadie me presione, pienso que en verdad no le conviene al país que se haga por separado. Prefiero que en las nuevas elecciones se reemplace a los consejeros y ojalá podamos respirar un poco de tranquilidad”, señaló.

En la sesión pasada, tras la votación en contra de la unificación, Villavicencio, quien preside esta mesa legislativa, insinuó que muchas veces “priman los ceros y a veces los ceros a la derecha”. Segovia aseguró que eso no le llega y entregó un oficio para que se autorice que se levante su sigilo bancario y se revisen sus cuentas.