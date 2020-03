La situación de la Industria textil es preocupante. Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE) dio a conocer que la gran mayoría de empresas que forman parte de este sector han frenado casi por completo sus actividades, lo que se traduce en la disminución de los ingresos del sector en más del 85 %.

"El próximo pago de sueldos podrá ser acordado entre empleados y empresarios" Leer más

Preocupación que se incrementa por la serie de obligaciones que tienen que cumplir tales como: sueldos, utilidades, pagos de servicios básicos, impuestos tributarios y aduaneros, créditos bancarios, arriendos, entre otros, que son de cumplimiento inmediato y para lo cual no tienen los recursos para hacerlo.

A lo que se suma, según el dirigente, la incertidumbre que ha generado, e incluso sorpresa, que las primeras medidas tributarias tomadas por el gobierno nacional para que las empresas superen la crisis no beneficiarán a la industria textil y confección.

“Nuestro sector vende más del 90 % de lo que produce en el mercado interno. Venimos de un 2019 en el que caímos un 7 % las ventas totales. Los hechos de violencia acaecidos en octubre del año pasado, pasaron una gran factura a nuestras empresas y todavía no nos habíamos recuperado cuando llegó la emergencia sanitaria del COVID-19. Si el gobierno no define medidas enfocadas en mantener los flujos de caja en positivo, muchas compañías no podrán superar esta crisis, con el efecto que eso tendrá en la destrucción de empleo formal”, precisa Díaz en la carta enviada al presidente de la República, Lenín Moreno.

Crisis del coronavirus: La economía ecuatoriana decrecería entre 3,6 y 6 % en 2020 Leer más

El pedido es claro. Somos un sector golpeado con margenes cada vez más pequeños. La reactivación tomará meses y no queremos ni deseamos despedir a nuestro talento humano. Si el gobierno no apoya salir del hueco va a ser muy difícil. — CJ (@CJV1981) March 30, 2020

Sostiene que para que la actividad fabril y comercial se normalice, se calcula, que tomará no menos de 3 y hasta 6 meses, dado que las preferencias de consumo se volcarán principalmente a otros productos, y la gente demorará en volver a los centros comerciales a comprar prendas de vestir y textiles de hogar.

“Lo que requerimos es tiempo para pagar. No estamos solicitando condonaciones. Y solicitamos que se incluya a la industria nacional, en concreto a la textil y confección, pues caso contrario las pérdidas serán mucho mayores”, sentenció el dirigente.