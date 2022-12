Tiempo para empezar a tomar posturas. Mientras algunos líderes de organizaciones políticas ya salieron a anunciar que rechazan de plano la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso, otros prefieren no precipitarse y harán un análisis, pregunta por pregunta, antes de asumir una posición.

Sin embargo, no se pueden tomar mucho tiempo. Los partidos que entrarán en etapa de reflexión tendrán definiciones, a más tardar, la segunda semana de este mes. A la par, les toca concretar las estrategias electorales para las seccionales, por lo que miden si es conveniente abrirse un segundo frente.

Convocaremos a una sesión extraordinaria y será la dirección nacional la que decida la postura. Mi postura es apoyar la campaña por el no, pero hay que discutirlo internamente. Patricio Barriga,

​dirigente de Mover (exAlianza PAIS)

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, le dijo a EXPRESO que a mediados de diciembre el comité ejecutivo y las bases decidirán si hay un respaldo o rechazo total o parcial a las ocho preguntas. También, si es pertinente ser parte activa de esa campaña y recibir recursos públicos para aquello. “Sin embargo, por el momento nuestra prioridad es la agenda territorial, es decir las elecciones seccionales”, señaló el dirigente indígena.

Quienes también entrarán en una etapa de consultas, antes de adoptar una postura, son los socialcristianos. Su director nacional, Alfredo Serrano, le respondió a este Diario que están próximos a citarse para discutir el tema. “Debemos reunirnos la directiva nacional, asambleístas, presidentes provinciales, alcaldes, prefectos, coordinadores nacionales. Esta vez vamos a incluir a los candidatos”, sostuvo.

La consulta popular llega a término al tercer anuncio Leer más

Quienes no entrarán en ningún proceso de discusión son sus aliados en la Asamblea Nacional. El expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, escribió en Twitter que “el problema es quiénes gobiernan, no de leyes. A Lasso dile No”. La palabra del exmandatario no se refuta al interior de la Revolución Ciudadana.

Coincidiendo con el correísmo, al igual que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Unidad Popular también adelantó que le dirá ‘no’ a la consulta popular, porque las preguntas no resuelven los problemas que enfrenta la población.

Su director, Geovanni Atarihuana, cree que la inseguridad se soluciona depurando la fuerza pública, dotando de equipos y, sobre todo, invirtiendo en lo social, mas no con la extradición de integrantes de bandas del crimen organizado. Este partido sí buscará aliarse con otros para hacer oficialmente campaña por el no.

Un apoyo total o parcial, así como un rechazo, depende de lo que decida el comité ejecutivo. Para eso, es necesario revisar cada pregunta y ver si le convienen o no a la gente. Marlon Santi,

​coordinador de Pachakutik

En cambio, Gustavo Larrea, de Democracia Sí, cree que la pregunta de la extradición es de aquellas que se puede y debe apoyar. En tanto que aquella que plantea que la Fiscalía General del Estado goce de autonomía es calificada por el dirigente como innecesaria. “Entonces no se puede decir todo sí o todo no. Hay que analizar con varios sectores”, argumentó Larrea.

Entre hoy y mañana, Centro Democrático desarrollará dos conversatorios para analizar, más que las preguntas, los anexos de las mismas, para que sus militantes se formen un criterio. Enrique Menoscal, su dirigente, cuestionó que algunos actores políticos hayan tomado una postura, a favor o en contra, sin haber leído la ‘letra chica’.

Los dirigentes de esta agrupación ven poco probable hacer campaña por una u otra tesis, porque consideran que, de por sí, enfrentar los comicios seccionales ya es un tema complejo.