¿Qué hacer si no encuentras tu lugar de votación en la web? Guía para los votantes

El CNE habilitó tres formas para consultar dónde votar en la Consulta Popular 2025: sitio web oficial, línea telefónica y app

Ciudadanos ya pueden consultar su lugar de votación para el Referéndum 2025 en Ecuador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los ecuatorianos su plataforma oficial para consultar el lugar de votación en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Pero lo mejor es que no solo hay una forma de hacerlo. Además del portal web, también puedes revisar esta información desde una app móvil o incluso por llamada telefónica.

Aquí te explicamos paso a paso las 3 maneras más rápidas y seguras para consultar tu recinto electoral, el número de junta y si fuiste elegido como Miembro de la Junta Receptora del Voto (MJRV).

#InformaciónOficialCNE 📃📌



🗳️ Consulta tu lugar de votación y si eres Miembro de Junta Receptora del Voto para el #ReferéndumYConsulta2025 en nuestro portal web ➡️ https://t.co/7jydYZpjVD



🔗 Enlace al boletín de prensa en el primer comentario. pic.twitter.com/Zwxjh4XVyE — cnegobec (@cnegobec) October 11, 2025

Consulta tu lugar de votación en línea: rápido y sin salir de casa

La opción más popular es el portal web del CNE . Solo necesitas tu número de cédula y tu fecha de nacimiento. En menos de un minuto podrás saber:

Nombre del recinto electoral

Zona asignada

Número de mesa

¿Prefieres llamar? También puedes consultar por teléfono

Si eres de los que prefiere hablar con alguien directamente, el CNE también habilitó un call center. Puedes llamar desde cualquier parte del país y te atienden todos los días.

Número oficial: 02-3815-841

Horario de atención: de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00

Ten a la mano tu número de cédula. El operador te dirá al instante tu parroquia, mesa y junta.

Descarga la app del CNE y consulta desde tu celular

El CNE también tiene una aplicación móvil oficial, disponible tanto para Android como iPhone. Solo debes descargarla, ingresar tus datos personales y en segundos verás toda la información de tu lugar de votación. Además, la app te puede enviar notificaciones si eres parte del proceso electoral como MJRV.

Consulta Popular: ¿Cuáles son las multas por no capacitarse como miembro de mesa? Leer más

Si fuiste seleccionado como Miembro de la Junta Receptora del Voto, el CNE comenzó a enviar desde el 9 de octubre las notificaciones electrónicas. Así que revisa tu correo, tus mensajes o consulta a través de cualquiera de las tres vías ya mencionadas.

En total, se designaron 291.080 ciudadanos como MJRV para integrar 41.993 juntas en todo el país.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.