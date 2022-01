La situación es cada vez más tensa. La nueva mayoría conformada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó este 27 de enero de 2022 una moción para tratar la remoción de la presidenta del organismo, Sofía Almeida.

La propuesta fue presentada por el consejero Francisco Bravo, que la acusa, entre otras cosas, de suspender sin razón las sesiones del organismo y de falta de transparencia en los procesos de designación de las autoridades a cargo del organismo.

Esto encendió los ánimos. Almeida argumentó que el pleno del CPCCS no tiene entre sus atribuciones la remoción de las autoridades y que cualquier decisión de este tipo está en manos de la Asamblea Nacional.

“Justamente, para no violar la ley, me opuse rotundamente a remover al señor Christian Cruz cuando dos consejeras me lo solicitaban para poder tomarse el Consejo, creo yo, a pesar de que era la vicepresidenta y me correspondía subir a la presidencia”, reveló Almeida.

Dijo que ningún cuerpo colegiado puede hacer remociones y quiso poner el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, aunque luego se dio cuenta de que fue el Concejo Metropolitano el que actuó en ese caso y abandonó el ejemplo.

Bravo contraatacó y señaló que la conducción del CPCCS con Almeida a la cabeza ha sido un “desastre”. Dijo que van 14 sesiones ordinarias suspendidas, lo que significaría unos tres meses y medio perdidos, y que por eso no se ha podido avanzar en la designación de autoridades.

Le pidió que reconozca que no estaba preparada y no tiene capacidad para ejercer ese cargo, por lo que lo mejor sería que dé un paso al costado. “Usted no puede dar una explicación si no está leyendo lo que le ponen en la pantalla”, afirmó Bravo.

La inclusión de este punto en el orden del día fue aprobada con los votos de Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa. En tanto que Almeida, Juan Dávalos y el vicepresidente David Rosero, que dirigió la sesión, votaron en contra.

Rosero dijo que lo hacía no sin antes anunciar que enviará todos los elementos a la Fiscalía General del Estado para que indague la comisión de un posible delito, y a la Asamblea para que inicie un juicio político, de ser el caso.

Dicho esto, dispuso un receso y antes de que nadie pueda hablar se cortó la transmisión de la sesión virtual, pero el punto deberá ser tratado cuando se reinstale la reunión. Antes se mocionó incluir el debate sobre la destitución del secretario del CPCCS, pero no hubo los votos para aquello.