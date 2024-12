Los cuatro niños de Las Malvinas fueron asesinados e incinerados

La Fiscalía General del Estado informó la tarde del 31 de diciembre que los resultados de las pericias de genética forense confirmaron que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar realizado el pasado 8 de diciembre.

Piden prisión preventiva para militares investigados por desaparición de menores Leer más

La lamentable noticia llegó minutos después de que el juez del caso acogiera el pedido de la Fiscalía para dictar prisión preventiva contra 16 uniformados de las Fuerzas Armadas implicados en la desaparición de los menores en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

La solicitud fue presentada tras la audiencia en la que se expusieron los elementos de convicción recabados durante la investigación.

Los cuatro de Las Malvinas fueron asesinados e incinerados

Los resultados de la pericia forense confirman el asesinato de Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años; Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años; y Nehemías Saúl Arboleda Portacarrero, también de 15 años. Los menores fueron detenidos durante un operativo militar, lo que genera cuestionamientos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y respalda la tesis de la Fiscalía que señala un posible caso de desaparición forzada. No obstante, será el avance de las investigaciones el que determine a los responsables de estos crímenes.

¿Qué pasó con los cuatro de Las Malvinas?

Los menores salieron de sus casas la noche del 8 de diciembre para jugar fútbol en el sur de Guayaquil. Según testimonios divulgados y registros de cámaras de videovigilancia, fueron interceptados por personal militar y subidos a una camioneta con rumbo desconocido.

Casi dos semanas después, y tras una incansable denuncia por parte de los familiares de las víctimas, el Bloque de Seguridad emitió un primer comunicado oficial. Sin embargo, el discurso cambió tras la difusión de un video que evidenciaba que los niños habían sido detenidos por una patrulla militar conformada por 16 miembros de la Fuerza Aérea.

Inicialmente, el Ministerio de Defensa negó cualquier vínculo de las Fuerzas Armadas con grupos de delincuencia organizada. El ministro Gian Carlo Loffredo calificó la acusación de desaparición forzada como un intento de "hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias", argumentando que esta narrativa buscaba debilitar a la institución. No obstante, posteriormente reconoció que la patrulla militar involucrada no cumplió con el debido proceso al detener a los menores y no entregarlos a la unidad especial de niños y adolescentes de la Policía Nacional.

El 24 de diciembre, equipos de la Policía Nacional encontraron cuatro cadáveres en Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas. Según las primeras declaraciones, los cuerpos estaban en un área de difícil acceso, a la que solo se podía llegar en bote. Esa misma noche se informó que los restos habían sido incinerados, lo que dificultó su identificación inicial.

Al día siguiente, el 25 de diciembre, los familiares de los menores fueron citados a la morgue para realizar procedimientos periciales especializados. Este doloroso proceso ha generado indignación y marcado profundamente al país, mientras se exigen respuestas claras sobre lo ocurrido.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.