La Conaie ‘lanza la pelota’ por cualquier conmoción social

La reacción no esperó mucho. Unas horas después de que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, comentara en una entrevista que es un “momento histórico” para la eliminación de los subsidios a los combustibles, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reactivó.

A través de su cuenta de Twitter, la organización rechazó esa afirmación y responsabilizó al Gobierno “por esas decisiones ante cualquier reacción del pueblo”. En la misma línea, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, sumó su comentario de crítica. “No solo el COVID-19 está matando al pueblo, sino la irresponsabilidad del Gobierno. Las consecuencias no serán responsabilidad del pueblo”, reza parte de la reacción publicada en su cuenta oficial de Twitter.

Mi rechazo a lo afirmado por (el ministro) René Ortiz que es momento histórico para eliminar subsidios a combustibles... Las consecuencias no serán responsabilidad del pueblo, dedíquense a salvar vidas de los ecuatorianos Jaime Vargas, presidente de la Conaie.

El ministro Ortiz adelantó que incluso existe un plan trazado para la eliminación y focalización. Solo falta tomar la decisión que entraría a ejecutarse dentro del plan de reactivación. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno, en su último mensaje al país en el que se refirió a la caída histórica del precio del petróleo, no ahondó en la intención o del plan mencionado por Ortiz.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que se analiza el escenario mencionado por su par de Energía y otros. Solo espera que estas decisiones no se usen políticamente para provocar protestas que podrían agravar la situación de la pandemia en el país.

No me sorprendería que dirigentes amenacen con protestas incluso si baja el precio (de la gasolina). Hay una desconexión. Esperamos que una decisión (de protestar) no tenga respaldo en un momento en que la realidad rebasa la capacidad de decisiones políticas María Paula Romo, ministra de Gobierno.

El anuncio de Ortiz subió la presión en una olla llamada cuarentena que contiene las ganas de protestar de las organizaciones sociales y sindicales, caracterizadas por exponer sus reclamos en las calles cuando están descontentos por alguna decisión o propuesta gubernamental. Ahora no lo pueden hacer, pero la reacción de la Conaie, si bien no es un llamado explícito a abandonar el aislamiento para protestar, sí deja claro que es una opción que no descarta.

En una reciente entrevista, Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, declaró a EXPRESO que las decisiones gubernamentales podrían convertirse a la larga “en una bomba de tiempo”. A su forma de ver la situación, cree que el Gobierno está tomando provecho de la cuarentena para adoptar medidas que las organizaciones no pueden contrarrestar desde las calles. Dentro de esta olla de presión colocó los proyectos de Ley de Apoyo Humanitario y de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, el manejo de la crisis sanitaria y ahora este anuncio de Ortiz.

Así como hay voces contrarias a esta medida, también las hay a favor. El líder del movimiento CREO y excandidato presidencial, Guillermo Lasso, considera que definitivamente este es el momento para analizar la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles por la caída del precio del petróleo, siempre que se mantenga el subsidio al gas de uso doméstico.

Definitivamente es el momento para hablar de la eliminación del subsidio por una razón: la caída del precio del petróleo. Es el momento de llevar a cabo la modernización del sector de los combustibles manteniendo el subsidio al gas de uso doméstico Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO.

En la misma línea, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, cree que la eliminación de los subsidios es una forma para que el Gobierno encuentre esa liquidez de la que tanto necesita. “Salvo el del transporte urbano, agricultura, ganadería, bombonas de gas para la gente pobre y vea o no usted si tiene o no liquidez”.

¿Qué no hay liquidez inmediata? Suprima los subsidios a los combustibles. Salvo el de transporte urbano, la agricultura, la ganadería, las bombonas de gas... Han pasado siete meses y el Gobierno no da la fórmula que prometió para focalizarlo Jaime Nebpt, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano.

El tema, que en octubre pasado puso en jaque al Gobierno Nacional, vuelve a la mesa en otras circunstancias, la del confinamiento, la de un derecho a la protesta en cuarentena.