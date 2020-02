La Conaie tiene criterios divididos sobre las expresiones de Jaime Vargas

La figura de Jaime Vargas polariza criterios hasta dentro del sector indígena. En la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hay versiones opuestas sobre las últimas declaraciones de su presidente. Para algunos, los discursos de Vargas distraen de los propósitos que tiene la organización en beneficio de la población indígena. Para otros, las declaraciones son “maximizadas” por los medios de comunicación para desprestigiar al dirigente.

EXPRESO conversó con integrantes de los dos bandos. Ambos coincidieron en pedir la reserva de sus nombres. A favor o en contra del presidente de la Conaie, ninguno quiere ser identificado.

Quienes están en contra de las expresiones del titular de la organización creen que Vargas está descuidando la visión colectiva que debe tener una organización como la Confederación. Esa distracción es perjudicial, dicen, porque se distorsiona la imagen que debe tener una agrupación que lucha por los derechos de la población indígena del Ecuador.

De todas formas, explicaron, estar en desacuerdo no significa que se alterará el orden dentro de la organización. Los que cuestionan las versiones de Vargas aseguran que respetan la autoridad de los dirigentes sociales.

Del otro lado se critica a los medios de comunicación. Para varios integrantes de la Conaie, que también pidieron la reserva de sus nombres, son los medios los que repiten el discurso o hasta el “error” de Vargas para desprestigiarlo. Ellos creen que cualquier falla es amplificada para dañar la imagen del dirigente indígena.

En lo que coinciden las dos partes es que la división de criterios no es motivo de alarma. La Conaie, afirman, no es un movimiento homogéneo que tiene un pensamiento único. Sin embargo, aseguran que las diferencias se discutirán en diferentes espacios hasta lograr un acuerdo que no ponga en riesgo la estructura indígena más grande del Ecuador.