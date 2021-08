La Conaie acepta diálogo con el Gobierno, pero pide otra fecha y ampliar la convocatoria

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aceptó este 18 de agosto de 2021 el llamado a dialogar que les hizo el presidente Guillermo Lasso, pero no en la fecha que propone el Gobierno.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, había señalado esta mañana que la invitación oficial fue hecha para que el encuentro se produzca el viernes 20 de agosto.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, saludó la voluntad política del Gobierno de sentarse a dialogar con los sectores populares, pero estableció una serie de condiciones que están por verse si son aceptadas por el Ejecutivo.

La primera es que el presidente Lasso les reciba no el viernes, sino el martes 24 de agosto, en el sitio que las autoridades decidan. El dirigente indígena aseguró que no se trata de un capricho, y que lo que quieren es socializar con sus bases sobre el encuentro, algo que no podrían hacer entre hoy y mañana por la premura del tiempo.

“Lo segundo es que no solo vayamos dirigentes, sino que nos permitan participar con una delegación de 100 compañeros de todas las organizaciones nacionales y locales”, señaló Iza.

En este grupo estarían líderes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otros, que hoy se reunieron en Quito para reactivar el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales.

Los dirigentes indígenas también exigen que el encuentro con el Gobierno sea público para que los ciudadanos puedan escuchar sus pedidos de derogatoria del decreto que eliminó el subsidio de los combustibles, su rechazo a la minería y las privatizaciones.

Ángel Sánchez, presidente del FUT, dijo que ellos quieren hablar con el Gobierno sobre la creación de un Código de Trabajo que incluya a todos los ecuatorianos, del plan de defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del pago de la deuda del Estado a la Seguridad Social.