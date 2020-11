Las compras de la banca pública se escapan de los controles

Son años de una conducta relajada. Las compras públicas mantienen ‘fugas’ legales y técnicas que son aprovechadas por funcionarios que evaden los controles al gasto y no justifican sus operaciones. El caso más reciente, o al menos el último destacado por la Contraloría General del Estado, analiza los contratos por más de 1,2 millones de dólares que hizo el Banco de Desarrollo del Ecuador.

Entre 2016 y 2018, la entidad financiera pública realizó 536 compras de ínfima cuantía. Esas operaciones deben ejecutarse de manera excepcional y con una motivación justificada. En ningún caso, dictan las autoridades de control en la contratación estatal, deben ser utilizadas de forma recurrente y menos 536 veces en pocos años.

Lo que llama la atención no es solo la cantidad de contrataciones ni que se hayan usado más de un millón de dólares en compras que individualmente no pueden superar los 7.000 dólares (monto fijado según el Presupuesto General del Estado anual). Extraña que no se hayan reportado las adjudicaciones a tiempo.

Al ser un mecanismo de compra excepcional, las entidades públicas no están obligadas a reportar previamente su utilización. Sin embargo, dicta la norma, se debe notificar al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) diez días después de la finalización del trimestre en el que se hizo la adquisición. Eso, entre 2016 y 2018, se cumplió a medias.

El Banco de Desarrollo del Ecuador y sus diferentes sucursales, afirma la Contraloría, no notificó a tiempo y dejó que los controles posteriores sean burlados. Es más, en varias transacciones no se ha presentado documentos hasta la fecha.

¿Por qué se saltaron los reportes al Sercop? La presunción inicial es descuido de las gerencias y mandos medios de la época. Sin embargo, no se descartan otras motivaciones vinculadas a corrupción.

Muestra de ello es que los casos no informados ocultan otras irregularidades. Una compra de ínfima cuantía es para un bien o servicio específico y de ninguna manera puede ser recurrente porque, si ese es el caso, se podría determinar que se fraccionó una compra grande (de más de 7.000 dólares) para evadir controles y direccionar la oferta para un proveedor específico.

Entre 2017 y 2018, el banco adjudicó once diferentes contratos de ínfima cuantía para reparar la sucursal zonal del Austro por un poco más de 70.000 dólares. Eso, según la norma vigente, debía realizarse en una sola contratación bajo régimen común.

En remodelaciones y reparaciones de las instalaciones estatales no podrá “considerarse en forma individual cada adquisición, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente”, versa la resolución 072-2016 del Sercop que se suscribió el 31 de agosto de 2016.

EXPRESO consultó con las autoridades actuales del banco público y se informó que respetan el examen especial de la Contraloría y acatarán todas las recomendaciones e instrucciones establecidas.