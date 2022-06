Cuatro de los seis comisionados se presentaron este jueves en la Gobernación del Guayas para mostrar su documento de más de 60 páginas en el cual emiten varias recomendaciones al Gobierno Nacional para corregir el sistema de funcionamiento en las cárceles.

La mesa de paz llega a su fin y “la voluntad” sigue en los reos Leer más

"Ahora es el Organismo Técnico a quien le corresponde hacer el cambio estructural con la aplicación de la política pública. Y está en manos de la organismo estatal, cada ministerio debe cumplir sus funciones. Este es otro informe que va a nutrir más recomendaciones ya hechas", expuso a Cristian Nieto, delegado de la Defensoría del Pueblo.

Horas antes, Claudia Garzón, una de las dos comisionadas restantes convocó a un recorrido en la Penitenciaría del Litoral para mostrar los avances del paso de voluntades de los presos para encaminarse a un acuerdo de paz.

Ayer, el comisionado Luis Barrios, integrante de la mayoría, expuso a Diario EXPRESO que sí existen diferencias de criterios en relación a la postura de Garzón, pues pretende a proteger a organismos como el SNAI cuando se critica su gestión y la tildó de espía.

"Aquí hay unas instituciones que todo lo que quiere que le digan es que todo lo que hacen es bueno. Esto ha sido una de las tensiones en la que (Garzón) dice que no critiquen el SNAI, pero sí lo vamos hacer con respeto sino funciona bien. Pero el general (Pablo Ramírez, director del SNAI) podrá tener la buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se llega al cielo y ahí hay una seria corrupción que no sé cómo la van a desmantelar y ahí está el meollo del asunto.

Fiscalía analiza endurecer medidas para seleccionar servidores en unidades élite Leer más

Entonces dónde está la inteligencia militar y policial que no pueden identificar quienes son los malos funcionarios y quiénes son ppl corruptos que controla las mafias, eso no me cabe en la cabeza. Tu tienes gente de inteligencia criminal que descubre una masacre que ya pasó".

En relación al paso de voluntades de un grupo de privados de libertad se señaló que aplauden toda iniciativa de paz, pero que las treguas son "decisiones que están pegadas con saliva".

En cambio, los acuerdos de paz son procesos que demoran más tiempo.

Las treguas son unas decisiones que están pegadas con saliva, por eso no es un acuerdo de paz porque son de más tiempo.