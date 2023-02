El tiempo se agota y la presión aumenta. A pocas horas que culmine el plazo concedido a la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas, la idea de enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, toma fuerza en el Palacio Legislativo.

Una premonición presente en la bancada oficialista que, en la víspera de conocer la decisión de la mesa legislativa ocasional, ratifican su inconformidad con lo actuado por la comisión y adelantan que “no darán su brazo a torcer” y que, como indicó el ministro Henry Cucalón, darán ‘guerra de ideas’.

La comisión ha hecho un arduo y prolijo trabajo (...). Los actuales y exfuncionarios de Gobierno no han asistido. El silencio solo muestra que no quieren que se sepa la verdad. Rodrigo Fajardo,

​integrante de la comisión

“Esta grave trama de corrupción en el Gobierno nacional debe tener salidas constitucionales”, dice Rodrigo Fajardo, legislador de Izquierda Democrática, que forma parte de la mesa legislativa ocasional, quien además señala que “en efecto, el juicio político es una de esas salidas constitucionales”. Asimismo, hace hincapié en que la decisión que tome la comisión está encaminada a que “la Asamblea debe dar las respuestas que el gobierno del presidente no ha dado”.

Otra postura conocida es la de Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión, quien adelantó que “hay varios indicios que apuntan para el juicio político del señor presidente”. Mismos que, según la legisladora indicó en la sesión de la comisión del 18 de febrero pasado, serían vastos y necesitarían más tiempo para procesarlos. Por ello, en dicha sesión, Pazmiño mocionó (y fue aprobado) que se solicite al Pleno del Legislativo una prórroga de 10 días para entrar el informe. Este Diario intentó contactarse con la legisladora, pero no hubo respuesta.

Su juicio se basa sobre lo que ellos presumen. Esto elimina, en todo sentido, el valor de la misma investigación y demuestra que persigue tratar de manosear la Constitución y la ley. Juan Fernando Flores,

​Bancada del Acuerdo Nacional

Petición que no encuentra una respuesta amable desde la bancada oficialista. “Los actores que han sido partícipes de este proceso han demostrado que no mantienen neutralidad y su juicio se basa sobre lo que ellos presumen”, señala Juan Fernando Flores, jefe de bloque del BAN, quien además señala que frente a la pretensión de la comisión de enjuiciar políticamente al primer mandatario, “no daremos el brazo a torcer y demostraremos que su intención no es investigar, sino dañar”. Además, indica que la consigna de la comisión es clara: “La salida del presidente Lasso cueste lo que cueste”.

De aprobarse, el juicio tiene su camino

Si la comisión recomienda el juicio político, para aprobarlo, el Pleno de la Asamblea Nacional necesitará 70 votos. Luego, la resolución del Legislativo y las motivaciones del juicio político pasan por el filtro de admisibilidad de la Corte Constitucional.

Si los magistrados dan luz verde, el proceso recae en la Comisión de Fiscalización, que deberá tratarlo como las otras solicitudes de juicio político que tiene en cola para, después, enviar un informe para que el Pleno apruebe con 92 votos.