Colombia emite comunicado sobre la supuesta carta de alias Fito: Esto fue lo que dijo

Tras la publicación del noticiero Noticias Uno, que informó sobre una presunta intervención de Colombia en un posible acuerdo de entrega de alias Fito al Gobierno de Ecuador, la Cancillería colombiana emitió un comunicado desmintiendo de forma categórica haber recibido alguna solicitud formal de mediación o haber actuado como garante en dicho proceso.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el 9 de junio la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio habrían recibido una supuesta misiva atribuida a alias Fito. En esa comunicación, se planteaba que Colombia interviniera como mediador en una entrega voluntaria, con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos.

No obstante, las autoridades colombianas señalaron que no se ha verificado la autenticidad del documento y que no existe ninguna petición oficial realizada a través de canales diplomáticos o institucionales.

En el comunicado oficial, el Gobierno de Colombia fue enfático al declarar que “la Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes ni posee competencia para mediar en este tipo de situaciones”. Asimismo, se aclaró que no se ha adelantado ninguna gestión, ni a nivel interno ni internacional, relacionada con alias Fito.

Además, la entidad diplomática recordó que las decisiones en torno a extradiciones corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales de cada nación, por lo que un eventual traslado de Fito a Estados Unidos es un proceso soberano del Estado ecuatoriano, en el que Colombia no tiene injerencia.

Colombia también reiteró su compromiso con la lucha regional contra el crimen organizado. En ese sentido, la Cancillería manifestó su disposición para colaborar con los países vecinos en el combate al narcotráfico y otras formas de delincuencia que han provocado grandes daños en América Latina, reafirmando así la voluntad del Estado colombiano de apoyar todas las iniciativas que promuevan la seguridad y la justicia en la región.

Sobre la información de Noticias Uno relacionada con alias Fito

Según el informe del medio colombiano Noticias Uno, la captura de alias Fito no habría sido resultado de operaciones de inteligencia ni del seguimiento a su círculo cercano. El reporte sostiene que fue el propio Fito quien proporcionó su localización al ministro del Interior, John Reimberg, como parte de un acuerdo de entrega negociado que, finalmente, fue traicionado.

El líder de Los Choneros, según dicho reportaje, habría pactado directamente con el Gobierno ecuatoriano su entrega, a cambio de que su familia no fuera enviada a centros penitenciarios controlados por bandas rivales, como Los Lobos. A cambio, habría solicitado garantías de seguridad, la recuperación de bienes incautados y no ser recluido junto a sus enemigos en Ecuador.

Lo que más destaca del informe es el rol que habría intentado asignarse a Colombia. Alias Fito habría pedido que su entrega estuviera supervisada por la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco. Le habría hecho llegar una carta manuscrita solicitando que actuara como garante del proceso, motivado por el temor a ser asesinado o extraditado a El Salvador, donde —según su entorno— el Gobierno ecuatoriano habría planeado enviarlo, específicamente al centro de confinamiento para terroristas.

