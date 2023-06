La organización de los comicios adelantados del 20 de agosto empezó a generar discrepancias y tensiones, este 8 de junio de 2023, en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las acusaciones son las mismas de anteriores procesos. La consejera Elena Nájera aseguró que entre la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera se estaban "repartiendo" delegaciones y juntas electorales.

Además, que era excluida de las reuniones informales que mantenían estos funcionarios en torno al proceso de elección de presidente, vicepresidente y asambleístas, por lo que sus criterios no estaban siendo tomados en cuenta.

"Sé que se están reuniendo los cuatro, sé que tienen un chat y que ustedes ponen la hora, los puntos que van a tratar (...) estas formas ya las han venido haciendo como prácticas como el seguirse repartiendo como práctica las presidencias y vicepresidencias de las juntas provinciales electorales", señaló Najera.

La funcionaria calificó como "burdo" este tipo de acciones y aseguró que en Pichincha se ha ubicado una gran cantidad de personal al que considera poco capaz, pese a lo cual el pleno del CNE no habría dicho ni hecho nada.

También, cuestionó que el vicepresidente Enrique Pita esté convocando a reuniones técnicas a los equipos de cada consejería, sin contar con la aprobación del pleno y la presidencia del CNE.

El reclamo se produjo porque luego de una sesión oficial celebrada el 7 de junio hubo un encuentro entre los cuatro consejeros en el que Nájera no estuvo presente, porque tuvo que resolver un asunto familiar.

Atamaint reclamó respeto, porque dijo que los consejeros no se han reunido jamás para tratar cosas burdas. Explicó que en esa reunión informal se habló de la situación de las provincias de cara a las elecciones, de que era necesario reforzar las áreas técnicas y pedirles un mayor compromiso para ir superando las dificultades.

Además, de cómo avanza la ejecución de los contratos y las elecciones primarias de los partidos políticos. "Nada más. No son cosas burdas, son responsabilidades que aprobamos nosotros. Hicimos la reunión con quienes estábamos; usted no estaba, no dijo absolutamente nada, se retiró sin decir nada, lo siento mucho si tuvo una complicación familiar", respondió Atamaint.

Pita pidió la palabra, pero Nájera interrumpió y aseguró que lo que va a pasar es que el "señor me insulte, me trate mal como siempren y ahora se defienden porque hay intereses (...) él siempre a mí me hace violencia política y los dos se defienden, porque son aliados estratégicos".

Ante lo atropellada de la sesión virtual, que fue convocada en prevención para cuando empiecen a llegar los pedidos de alianzas electorales, Atamaint procedió a suspenderla: "Salen corriendo cuando se les enfrenta", fue lo último que se escuchó a Nájera.