El CNE deja plantado al partido de Álvaro Noboa en su convención nacional

La ausencia del delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la convención nacional que tenía previsto el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), para anunciar la candidatura de su líder a la presidencia de la República, derivó en una denuncia fiscal.

Tras realizar un informe de las actividades que emprendieron por la pandemia y suspender el acto ante los más de 500 miembros que se conectaron vía Zoom, Wilson Sánchez, director nacional del AEA, expresó su indignación y rechazo a “la forma como el Consejo Electoral está actuando en este acto de un partido que legalmente existe”.

Según explicó, el trámite que se da ante la resolución que tomó el CNE (de cancelar su partido), son las impugnaciones, lo que -asegura- han realizado, por lo que mediante un oficio que dirigieron a Diana Atamaint, presidenta del CNE, solicitaron la presencia de un veedor para la convención. El funcionario nunca llegó a las instalaciones de la sede del partido, ubicado en Guayaquil, como tampoco el líder del partido Álvaro Noboa.

“Vamos a acudir ante el Contencioso Nacional Electoral a fin de que el mismo defina si nuestro partido, lista 7, continúa o no”, dijo Sánchez, al señalar que el acto fue notarizado ya que habían previsto que eso pasaría. Ante la situación, optaron por presentar una denuncia en la Fiscalía por el delito de obstaculización del proceso electoral, señalado en el artículo 331 del Código Integral Penal (COIP), dentro del cual se solicitó como acto urgente la versión de la presidenta del CNE.

“Hasta este momento, legalmente nuestro partido existe”, señaló el directivo por lo que tenía el derecho de contar con un delegado del CNE, además porque ya habían presentado candidatos dentro del plazo que dispone el Código de la Democracia.

La convención tenía como objetivo no solo lanzar la candidatura de Álvaro Noboa, sino su binomio, cuyo nombre no se dio a conocer, pero se dijo que es “una persona proba, patriota honesta”. No indicaron de que región del país saldría. Además, se daría para la aprobación de las listas de candidatos del partido a asambleístas nacionales y provinciales, jurisdicciones del exterior y parlamentarios andinos.

“Hemos hecho todo lo posible para que el partido nuestro pueda llegar a las elecciones del 2021 con la presencia de nuestro candidato y líder, Álvaro Noboa (...)”, dijo Sánchez al sostener que van a ir “hasta las últimas consecuencias” con candidatos propios como lista 7. Aseguró que casi todas las organizaciones políticas se han acercado a ellos para manifestar la voluntad de que Noboa se candidatice, aunque no dio nombres. “Si quieren una pista, las organizaciones que son democráticas, creo que son casi todas”, dijo.

Una notaria que acudió al acto, por pedido de la dirigencia política, hizo la desmaterialización del documento de impugnación. Miguel Canales

Ante la pregunta de si el CNE insiste en la eliminación del partido, Sánchez dejó por sentado que Noboa terciará en las elecciones presidenciales del 2021. Solo esperan que el Contencioso Electoral diga la última palabra.

Al finalizar la convocatoria de prensa, Silka Sánchez, dirigenta del partido, denunció que “misteriosamente” desapareció el documento con el cual impugnaron la resolución del CNE. A una notaria que estuvo presente en el acto, pidió la desmaterialización del documento que tenían en sus equipos.