Ciudadanos destacan instalación de puente sobre río Lelia; exigen mayor atención

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estuvo a cargo de los estudios e instalación del puente tipo Delta sobre el río Lelia, en el km 82 de la vía Alóag - Santo Domingo, y asegura que la infraestructura puede ser una solución a largo plazo.

Sin embargo, varios ciudadanos piden que el Gobierno central esté pendiente del puente y el sector para evitar futuros daños por las fuertes lluvias, cuyos efectos alcanzan a la economía de los comerciantes.

El puente colapsó el 27 de febrero de este año, por las torrenciales lluvias. El coronel Enrique Moncayo, jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, explicó que tras ese colapso se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura para realizar los diseños.

"Sobre esos diseños, construimos nuevos apoyos sobre cada uno de los márgenes, izquierdo y derecho, para instalar el puente", señaló. El puente Delta tiene 56 metros de longitud, 9,20 metros de ancho y dos carriles de circulación.

Si bien este tipo de puentes son utilizados como puentes de circunstancia, estos pueden ser una solución definitiva por sus características, dice Moncayo. El puente Delta se caracteriza por ser de metal, "está simplemente apoyado en cada uno de los estribos. Es muy parecido al puente que está sobre el río Chiche, en Quito", sostuvo. El puente ya es una solución vial permanente, según confirmó el gobernador de Santo Domingo.

Moncayo indicó que el puente es seguro porque se hicieron todos los trabajos relacionados a estudios del área hidrológica, estructural y vial, lo que garantiza que es una solución que cumple con los estándares. "Nosotros garantizamos que es seguro", afirmó.

María Luisa Peláez, habitante de Santo Domingo, cruzaba el puente a pie con sus bolsas de chicharrón de soya y plátanos confitados para venderlos en Alluriquín. Cruzó un par de horas antes de que el Gobierno habilitara la vía. "Me ha afectado en el comercio, no se puede venir a comprar las cosas para vender en el Centro (de Santo Domingo)", comentó. A su regreso adquiere dulces para comercializarlos. Pidió a las autoridades que pongan atención para que el agua no afecte nuevamente al puente instalado.

Maribel Pumaquero, también de Santo Domingo, destacó la instalación del puente porque dijo que es importante para solventar las necesidades y adquirir productos de la Sierra. "Sería que siempre estén pendientes, un poco más mejorar. Mucha gente hemos estado padeciendo con las cosas que vienen de la Sierra, un poco más caro porque vienen por otro lado, pasajes más caros. Ha sido complicado", expresó.

Nelly Salas, de Tandapi, fue más crítica. Acudió a ver al mandatario para intentar expresar su sentir. Dijo que no es suficiente la instalación del puente. "Está mal hecho, tenían que hacer un muro de contención y poner piedras grandes", manifestó.

Comparó los cimientos de un puente antiguo situado a pocos metros del puente reconstruido. Cree que el puente Delta "no va a funcionar" y que será arrasado con otra crecida del río Lelia.

Galo Angulo, presidente de la Cámara de de Transporte Pesado de Santo Domingo, indicó que hubo un perjuicio incalculable al transporte pesado por el colapso del puente y daños en otras vías, ya que influyen en el costo de combustible y la logística. Resaltó la apertura del puente, aunque pudo ser más pronto, cuestionó.

