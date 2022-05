Una de las razones por las que se decretó el estado de excepción en tres provincias del país es porque se registraron hasta 35 muertes violentas por día. El presidente Guillermo Lasso dijo durante la declaratoria que “en las calles se sentirá el peso de la fuerza pública” y, para ello, se dispuso que 4.000 policías y 5.000 militares refuercen los controles en las calles.

Pero justamente “ese sentir” está ausente, el pasado miércoles 4 de mayo lo detallaron a Diario EXPRESO, ciudadanos de diferentes zonas comerciales como el sector bancario en el centro de Guayaquil, en exteriores de “malls”; en sectores residenciales tales como Alborada, Kennedy y Urdesa; además, lugares laborales como Puerto Santa Ana, calles Tungurahua, Aguirre, entre otros lugares de la urbe.

“La camioneta está un rato, los uniformados también, se instalan 15 minutos, paran tres o cuatro carros y se van, pero eso sí, primero toman la foto y se acabó”, cuestionó el abogado Miguel Montalvo, al transitar por el centro de la ciudad, rumbo a su trabajo en Puerto Santa Ana. Este medio solo pudo apreciar a dos motorizados de la Policía Nacional dando vueltas al sitio, pero no en controles junto a militares y agentes municipales.

El recorrido inció a las 10:30 desde el centro de la ciudad hasta pasadas las 14:00 en el norte del puerto principal.

En el Hemiciclo de la Rotonda fue distinto, ahí sí hubo presencia militar, tanto así que se cerró el paso vehicular en la 9 de Octubre, a la altura de la calle Panamá y, además, la avenida Malecón. En ese punto, 400 uniformados participaron de un ensayo para la conmemoración de la “cabalgata libertaria”, que inició en la ciudad de Guayaquil en 1822 para participar en la Batalla del Pichincha.

El acto se celebra este 5 de mayo de 2022, con presencia de varias autoridades y su práctica generó malestar entre los espectadores que pasaban por el lugar, consideran que en medio de un estado de excepción es preferible que dicho número de uniformados esté recorriendo la ciudad en controles de seguridad.

“Nosotros mismos no sabemos que están ensayando, pero en vez de estar en esta ceremonia, ¿cuántos actos delincuenciales se están dando en este momento en otras partes de la ciudad? Deben optimizar los recursos y la efectividad”, puntualizó Diego Machuca, jubilado que transitaba con su nieto.

Maribel Fuentes expuso que la falta de efectividad también se sentirá este jueves por la realización del evento como tal y “muchas cosas malas pueden pasar en las distintas zonas, nadie prohíbe que no se conmemore, pero hay tiempos idóneos para hacerlo y otros no”.

Este medio de comunicación estuvo una hora, de 12:00 a 13:00, entre los sitios de compras ubicados en las avenidas: Francisco de Orellana, Plaza Dañín y la del Periodista y no se observó el despliegue de personal de la fuerza pública. El sitio es conocido como un lugar donde se registran robos e inclusos secuestros exprés.

“Yo como taxista, que recorro la ciudad, hoy no he visto por los lugares que he andado, no he visto ni un solo operativo, anoche tampoco vi controles y estuve en la ciudadela La Garzota, en Guayacanes, en la Orellana e incluso en Samborondón, a la altura de los puentes que conectan a Guayaquil”, expuso el conductor Juan Carlos Tamayo.

En Urdesa, no se registraron controles entre las 13:00 y 14:00 del miércoles 4 de mayo. El tránsito vehicular avanzó su curso como habitualmente sucede, no hubo gente obligada a estacionarse para el chequeo de los documentos.

“No se están evidenciando operativos. De pronto sí se dan, pero no parece un estado de excepción, ni siquiera en días normales pasa eso. Y si se dan operativos aquí, pueden asaltar en la esquina, debe ser permanente”, lamentó Félix Hablich, docente jubilado.