Sin mayores detalles de cómo se encontraron los artefactos explosivos durante la primera semana del estado de excepción, Diego Ordóñez, secretario de nacional de Seguridad, señaló hoy en entrevista con Ecuavisa que en los últimos siete días se han desarrollado operativos, incautaciones de armas y más actividades como parte del estado de excepción, instaurado a raíz de la explosión de tres casas en el Cristo del Consuelo que dejó 23 víctimas.

Según el funcionario se trata de bombas de “parecida fabricación a las usadas en el Cristo del Consuelo”, donde tampoco dio por menores de dicha gestión. Sin embargo, supuso de forma general que tales acciones tendrían un impacto en la seguridad de la zona 8, el territorio considerado como el más violento del país.

“El volumen de operativos, el número de armas, vehículos, droga incautada y de detenidos; sin duda debe significar en una reducción en los eventos que pudieron haberse suscitado y por lo general no se ven. Se saca conclusiones de lo que sucede y no de lo que no sucede”.

Diario EXPRESO solicitó a la Gobernación del Guayas, los resultados de las acciones emprendidas durante el estado de excepción y el equipo de comunicación expuso que a las 16:00 de este lunes 22 de agosto, el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas liderará una rueda de prensa sobre el tema.

Ordóñez Insistió además, que Ecuador sí tiene un plan nacional de seguridad y otro de inteligencia para orientar el trabajo de las fuerzas armadas e instituciones pero justificó la falta de resultados inmediatos, al señalar que se trata de acciones con respuestas de mediano y largo plazo.

“El Estado tiene que hacer el esfuerzo financiero y por eso es muy importante que entendamos ese plan y saber cuáles son las prioridades y que es lo que necesitamos para quienes quieren colaborar, lo hagan en ese propósito en esa línea estratégica” puntualizó.

No obstante, señaló a los gobiernos seccionales a trabajar en conjunto en temas de seguridad.