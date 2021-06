César Monge: “Coincidimos con Pachakutik incluso en algunas líneas rojas”

El ministro de Gobierno visitó las instalaciones de EXPRESO para conversar, entre otros temas, sobre el paro de transporte urbano en Guayaquil y la inseguridad. Para hoy está prevista una cita en Carondelet entre dirigentes del sector y el presidente Lasso. Y otra el jueves, con líderes indígenas y legisladores de Pachakutik.

Ministro Monge se reunió con embajador de EE.UU. por temas de seguridad Leer más

- Empecemos por lo local para ir a lo nacional. Hay sombras en torno al acuerdo entre Gobierno y transportistas por el paro del transporte urbano en Guayaquil. ¿Por qué no se transparenta?

- Hemos venido teniendo reuniones con los diferentes sectores durante varios días. El martes (hoy) vamos a tener una reunión en Carondelet con los gremios. Hemos trabajado en recibir insumos que están siendo analizados por el presidente y la idea es juntarnos y aterrizar en temas concretos. No están claros los términos del acuerdo porque está en proceso.

- Entonces no hay acuerdo...

- El acuerdo fue sentarnos a conversar y recibir los insumos necesarios para poder reunirnos.

- De los escasos aspectos que trascendieron, uno es que el Gobierno congelará el precio del combustible a partir del 11 de junio. ¿Quién asumirá ese impacto?

- Hay diferentes escenarios. El impacto al sector de la transportación en materia económica no es exclusivamente por el combustible. Ha tenido un debilitamiento y sufre un momento económico complicado por diferentes factores. Tenemos que buscar la manera de encontrar alternativas.

- En todo caso, ¿de esta reunión saldrá un acuerdo concreto?

- Aspiramos a poder definir acciones concretas para fortalecer a un sector clave de la economía.

Llegado a un acuerdo específico con el sector transportista, tenemos que sentarnos con los usuarios.

- Cifras ubican a Guayaquil como la ciudad más insegura del país. ¿Qué decisiones concretas y no parches se van a tomar para reducir la inseguridad?

- No hay una sola solución concreta a este problema. Estamos trabajando en diferentes ámbitos. La Policía Nacional necesita tener una mayor fuerza de acción, por ejemplo. Trabajar en la reactivación económica es fundamental para la seguridad del país. Y luego la colaboración con las autoridades locales.

- ¿Y colaboración de las Fuerzas Armadas? ¿Veremos militares en las calles de Guayaquil?

- Más allá de las acciones en el camino, en la primera semana de gestión hemos tenido dos reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Si eso incluye, no incluye o vaya a incluir la presencia de militares, se trata de una posibilidad que se analizará de manera coordinada.

- ¿La reforma laboral incluirá el contrato por horas?

- La reforma laboral es necesaria en tanto y en cuanto respetemos los derechos laborales y quede claro que no queremos regresar a los errores del pasado, pero tenemos que buscar alternativas. El contrato por horas es una posibilidad. Siendo este un texto que viene del Ejecutivo, lo correcto es esperar a que se presente.

- Quiero remontarme a un mes atrás, al fallido acuerdo entre PSC, CREO y UNES. ¿Por qué se lo hizo bajo la mesa?

Un camino empedrado en la relación de la Asamblea y Lasso Leer más

- No creo que se lo hizo bajo la mesa. En los procesos políticos se dan diálogos como aquellos. A veces no sales desde el primer día a anunciar algo.

- Parece que sí lo fue, porque se conoce de la reunión entre los líderes de los tres frentes precisamente porque el acuerdo se cae. Y el resentimiento, entiendo yo, de Jaime Nebot y Rafael Correa es lo que los empuja a develar los entretelones...

- Cada uno tiene su versión de los acontecimientos que se dieron desde la visión de cada uno. No hemos entrado en esta guerra de ‘dimes y diretes’ porque no es lo que quiere el pueblo. Tomamos una decisión de seguir un camino que creemos es el correcto.

- ¿Eventuales indultos a figuras del correísmo los empujaron a salirse del acuerdo?

- Creo que cuando escuchas criterios de tu propio equipo legislativo, ciudadanos, estructuras y recoges varios elementos, los ponderas y tomas una decisión. No diría que este fue el punto específico.

- Le pregunto porque llamó la atención que en medio de estos diálogos saliera el legislador Francisco Jiménez a decir que el análisis de casos judiciales estaba sobre la mesa. ¿Se le pidió al legislador que lanzara esa declaración a modo de globo de ensayo para medir la reacción ciudadana?

- A veces, en política, ciertos acontecimientos llevan a determinadas conclusiones, pero no fue parte de una estrategia lanzar un globo de ensayo. La declaración de Francisco fue a título personal y se lo aclaró inmediatamente. La decisión final no pasó por ver lo que dice la gente a una declaración de un asambleísta.

- En ese caso, ¿en qué momento ustedes toman la decisión de no apoyar la candidatura de Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea? Según Nebot, minutos antes de la votación, el presidente Lasso comprometió los votos de CREO a favor de Kronfle, pero vemos que se abstuvieron.

- Cada actor político tiene el derecho de contar hechos desde su perspectiva. Llegamos a la sesión con la película clara. Esa es la realidad. Decir que llegamos con una carta y la viramos en un segundo... todo aquel que ha estado en la Asamblea sabe que no es así.

Tendremos este jueves una reunión con líderes indígenas y legisladores de Pachakutik junto con Guillermo (Lasso)

- No es ilegal, ¿pero no le parece que fue poco ético exponer al presidente Lasso a una reunión con un prófugo de la justicia como Rafael Correa?

- Insisto, son versiones de estos actores políticos. Cada uno tiene el derecho a manifestar la que cree que es su verdad.

- ¿Dice que la reunión no existió?

- No, lo que quiero decir es que si hubiéramos expuesto a Guillermo a algo como eso, habría salido mal parado. No creo que se expuso a Guillermo a algo negativo. Tomó una decisión que empató con su bloque, con sus aliados, con la ciudadanía y la estructura.

El presidente Lasso se reunió a puerta cerrada con el gobernador del Guayas Leer más

- ¿Cuáles son estas líneas rojas que pueden hacer que Pachakutik se acerque o se aleje?

- En algunas líneas rojas incluso coincidimos. Pachakutik está en contra de que Ecuador vaya a acuerdos comerciales que lesionen a pequeños productores y el Gobierno también. Hay líneas rojas, contrario a lo que se pueda pensar, que generan coincidencias. Entiendo que es un ver para creer.

- ¿Tener a Pachakutik como aliado permite de alguna manera mantener a raya al movimiento indígena?

- No. El movimiento indígena tiene su propia lógica. No creo que el movimiento indígena pueda ser controlado por nadie más que no sean los indígenas.