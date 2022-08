Casi 24 horas después de que el movimiento Centro Democrático anuncie en un comunicado, que no presentará candidatos a la Prefectura del Guayas, este lunes 8 de agosto, su principal líder, Jimmy Jairala, ratificó que retira oficialmente el apoyo a Héctor Vanegas e indicó que "verán en el camino a quien apoyan" durante la campaña.

"Eso está absolutamente decidido ya lo conversamos ayer con Héctor, el sabe las razones, ahora le hemos dado las facilidades para que sí el quiere sea candidato para otra fuerza política".

Acompañado de cerca de un centenar de simpatizantes que se autoproclamaban comerciantes populares, Jairala llegó pasado de las 10:00 para también acompañar a otros candidatos a distintas dignidades a aceptar que también acudieron a aceptar su candidatura como parte del proceso del calendario electoral.

Según Jairala, la decisión fue tomada sin ningún cálculo político porque de acuerdo a sus encuestas, Vanegas estaba primero en la preferencia del voto ciudadano.

"Si hubiera calculo diríamos, no importa hagámonos los locos, no nos interesa lo que digan, ni lo que haya dicho. Él queda con un buen capital de aceptación".

Así también señaló que no existe alianza con Creo para participar en estos comicios seccionales y que una prueba de ello, es que la organización de la lista 21 presentará sus propios cuadros.

"No, no hay ningún respaldo oficial. Creo tiene su propio candidato a prefecto. No hay alianza con Creo, las alianzas ya fueron inscritas, la única alianza que tenemos inscrita para aquí, en Guayaquil es con el partido socialista, incluso ya se acabó el tiempo para inscribir las alianzas".