Caso Sobornos: se instala y suspende la audiencia de apelación a la sentencia

El juez David Jacho, ponente del tribunal de apelación del caso Sobornos 2012-2016 instaló este miércoles la audiencia pero la suspendió pocos minutos después. Inicialmente se habían superado los problemas de conexión y los incidentes generados por la defensa de Wálter Solís, exsecretario de Senagua quien es uno de los 20 sentenciados por cohecho agravado. Una primera resolución del tribunal fue que la sentencia se encuentra íntegra y lo solicitado por los abogados no es argumento válido para no instalar la audiencia y dio vía libre para la diligencia.

Caso Sobornos: juez ratifica que este miércoles se dará la apelación a la sentencia Leer más

Los defensores habían indicado que no fueron notificados con la sentencia íntegra, que los jueces no ordenaron que nos notifiquen con la misma y que además no conceden un tiempo adecuado para preparar la defensa en un proceso que tiene más de mil cuerpos. Además, en un comunicado difundido por Alembert y Gutemberg vera se señaló que los jueces "no están actuando con imparcialidad, sino que están parcializados". Los abogados hablaron también de la situación de Diego Chimbo, defensor de Bolívar Sánchez y Fausto Jarrín patrocinador del expresidente Rafael Correa, quienes habrían dado positivos a COVID-19. Ambos pidieron diferimiento pero el tribunal no dio paso al pedido. Más bien solicitó los documentos que soporten ese diagnóstico incluida la comparecencia de los médicos actuantes debido a que los certificados no contaban con el aval del IESS o de algún centro de Salud Pública. Las intervenciones para fundamentar los recursos de apelación de los 20 condenados y la Procuraduría se iban a hacer por orden alfabético.

Vanessa Zavala, defensora de Vinicio Alvarado sería la primera en actuar. Pero eso quedó postergado para una próxima fecha. La diligencia se suspendió hasta que los abogados revisen la sentencia que argumentan que no les llegó de forma íntegra. La convocatoria de la nueva fecha la realizarán mediante providencia de manera oportuna.