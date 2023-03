Los abogados Xavier Flores y José de la Gasca presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la vinculación del jurista Eduardo Carmigniani en el caso 'Sinohydro' que indaga una presunta recepción de 76 millones de dólares en sobornos en el proyecto Coca Codo Sincalir.

Eduardo Carmigniani: "La Fiscalía no se ha atrevido a sugerir que he sobornado" Leer más

"La petición busca la intervención de este organismo en materia de derechos humanos, ante la petición de prisión preventiva que fue hecha la semana pasada contra el abogado Carmigniani", señala el comunicado emitido por los juristas que impulsaron esta solicitud.

Asimismo, Flores y dela Gasca destacan que la petición de Fiscalía es un "secuestro judicial" por la grave situación carcelaria que atraviesa el país "en la que las mafias y el crimen organizado tienen el control de las cárceles". Además, destacaron que "su encarcelamiento supondría un alto riesgo para su vida y su integridad personal".

También recordaron que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no mencionó ningún indicio que lo vincule en el cometimiento de algún ilícito, menos aún con el pago de algún soborno. "Si bien no se estableció prisión preventiva contra Eduardo Carmigniani, la situación de riesgo a sus derechos no ha cesado", continuaron.

Lenín Moreno: "Por primera vez en Ecuador se lleva a juicio a toda una familia" Leer más

Los juristas también rechazaron las declaraciones de Salazar expuestas en un comunicado donde desestimó que se la acuse de 'criminalizar la profesión (de abogado)' y advirtió que ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, "invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la Ley".