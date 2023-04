Luisa Stefanía Espinoza Polit, la modelo de OnlyFans detenida por presunto delito de comercialización de pornografía infantil el pasado 28 de febrero, ha conseguido que la Justicia le permita seguir su caso en libertad.

Fiscalía denunciará al juez que otorgó medidas sustitutivas a Luisa Espinoza Leer más

Después de la audiencia de revisión, revocatoria y/o sustitución de medidas cautelares celebrada el 25 de abril, el juez Roberto Calderón decidió cambiar la prisión preventiva que mantenía a Espinoza Pólit, Ydris Ivonne Mina Castillo y Samuel Wilman Chávez Vivero privados de su libertad.

Los tres procesados por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes podrán seguir siendo investigados en libertad y ahora deberán presentarse de manera periódica ante las autoridades y tienen prohibición para salir del país, según las nuevas medidas dictadas por el juez.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 536, menciona que la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares solo es permitida cuando el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad menor a cinco años.

Sin embargo, el delito por el que está siendo investigada la modelo junto a otras dos personas, es sancionado con una pena privativa de libertad de diez a trece años. Razón por la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) mostró, a través de un comunicado, su rechazo a la decisión del juez y señaló que lo denunciará.

"En la audiencia de revisión de medidas, Fiscalía sostuvo que los elementos por los cuales se solicitó y dispuso la prisión preventiva no han cambiado, por lo que el pedido de los procesados Luisa E. P., Ydris M. C. y Samuel Ch. V. no tenía sustento legal para ser aceptado. Sin embargo, el juez responsable de la audiencia, Roberto Calderón, dictó el cambio de medidas cautelares para los tres", indicó la institución.

Luisa Espinoza, capturada por pornografía infantil, obtiene medidas sustitutivas Leer más

#COMUNICADO | #FiscalíaEc denunciará al Juez que resolvió reemplazar la prisión preventiva contra 3 procesados por el delito de comercialización de pornografía infantil. #FiscalíaConLasVíctimas

Detalles ⬇️ pic.twitter.com/MeLuTnS979 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 26, 2023

Espinoza, Mina y Chávez fueron detenidos el martes 28 de febrero de 2023 durante varios allanamientos ejecutados en Daule y Guayaquil. En estas acciones se incautaron dos computadoras, 10 dispositivos celulares y USB, tres cámaras, entre otros aparatos, pero también más de 10.000 archivos con videos sexuales, en los que se presume la aparición de menores.

¿POR QUÉ SE DICTAN MEDIDAS CAUTELARES?

Cuando existe el riesgo de que un procesado no se presente a comparecer (estar en el lugar y momento en el que ha sido convocado, en este caso por la Justicia), la Fiscalía solicita al juez ponente del caso que dicte medidas cautelares para garantizar la comparecencia de la persona que está siendo investigada.

Luisa Espinoza: direcciones IP, parte de las claves que derivaron en su captura Leer más

El COIP establece las medidas cautelares que pueden ser impuestas. Según el artículo 522, el juzgador puede imponer una o varias de las siguientes medidas: prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador o autoridad designada, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva.

Es importante destacar que, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 522, el juzgador puede ordenar también el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica conocido como grillete electrónico.