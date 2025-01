Cancelación y demoras en citas del IESS enfurecen a usuarios

Demoras, cancelaciones y asignación de turnos en sectores alejados del lugar de residencia de los beneficiarios han sido algunas de las principales problemáticas que los ecuatorianos han experimentado al solicitar o ser atendidos en las citas médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las razones de las cancelaciones está la renuncia de personal, según lo aseguran varios ciudadanos. Otra causa, en el caso de los prestadores de servicio, es la terminación del contrato con el Instituto.

La guayaquileña María Devas relata que este 9 de enero fue citada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para una valoración con un neumólogo y para que le asignaran una fecha para una operación ocular que viene solicitando desde 2022. No obstante, cuando llegó al hospital le informaron que el médico a cargo de su revisión había renunciado, por lo que su cita tuvo que ser aplazada.

Demora Los turnos son reagendados hasta tres meses después.

Ella menciona que no es la primera vez que experimenta esta situación. “Ya en otras ocasiones me han dicho que el médico no está de turno y me reasignan para la siguiente revisión una semana o un mes después. Yo necesito una operación y lo único que hacen es alargar este asunto, hasta que me quede sin vista. No me darán la atención que requiero”, asegura Devas.

Tiempo de espera

Al igual que ella, más ciudadanos han reportado este inconveniente y denuncian que, después de la cancelación de su cita, deben esperar entre uno y tres meses para recibir su nueva revisión médica.

Asimismo, la beneficiaria María Contreras, una adulta mayor que sufre de artritis, relata que en 2024, en tres ocasiones, sus visitas médicas fueron canceladas porque el especialista había renunciado o no se encontraba en ese momento. A esto se suma que todas sus citas fueron reagendadas para dos meses después.

Perdí mi seguro privado y ahora tuve que venir con el IESS. Antes las citas eran inmediatas, en dos a cuatro días. Ahora debo esperar tres meses para ser atendido en fisiatría.

Omar Carvajal

Beneficiario

“La primera vez necesitaba que me revisaran para que me dieran el visto bueno y me operaran de la vejiga. Cuando llegué, el doctor había renunciado. La segunda ocasión fui para una revisión de mi artritis y también pasó lo mismo. Y la tercera ocasión, fui para un chequeo en ginecología, pero la doctora no estaba y me hicieron volver en tres semanas”, detalla. Debido a estos inconvenientes, su incomodidad y dolor se prolongaron.

Esta problemática también se ha extendido a varios centros privados que prestan servicios para el IESS, los cuales han dejado de atender a los beneficiarios debido a la falta de pagos por parte de esta institución.

Hecho Los usuarios se quejan de que la nueva plataforma del IESS no facilita la selección del lugar de atención a través de prestadoras de servicio.



Mercedes Quiñónez, oriunda de Santa Elena, se ve obligada a movilizarse a Guayaquil para ser atendida en hospitales públicos y hacerse los chequeos rutinarios que antes se realizaba en una clínica privada que prestaba servicios al seguro social.

“Yo sufrí de neumonía en noviembre de 2024. Me atendió un prestador del IESS cerca de mi casa. Luego, en diciembre, tuve dos consultas para revisar cómo estaban mis pulmones y para ginecología. Pero cuando llegué me dijeron que ya no formaban parte de la red del seguro social. Reagendé mi turno y ahora debo esperar hasta marzo. No es posible que nos dejen abandonados. Cobran tantos impuestos y no pueden priorizar la salud”, cuestiona.

Problemas con la plataforma

Mi padre tenía que ser operado en noviembre. No estaba el doctor y nos reagendaron para un mes después. Él estaba sufriendo y nos hicieron esperar más tiempo por ayuda.

José Falquez

Hijo de beneficiario

A este problema se suma que la nueva plataforma para generar turnos no permite elegir dónde se podrá recibir la atención. “Por esto, tuve que venir a Guayaquil. Tengo que viajar dos horas para que me revisen. Yo no tengo dinero para ir a un hospital privado, y ahora debo rogar para que me permitan ser atendida en un centro cercano”, lamenta Quiñónez.

Mientras tanto, la guayaquileña Karen Erazo lleva más de dos años buscando una cita en el área de neurología a través de prestadores externos. Pero cuando finalmente consiguió una fecha, el día que se presentó para su valoración supo que el centro ya no recibía a beneficiarios del IESS. “En 2022 comencé a buscar cita porque empecé a experimentar problemas en mi sistema nervioso. No sé bien qué tengo, pero sé que necesito ser atendida. Y cuando al fin vi una luz, la perdí. Ahora no sé cuándo me volverán a asignar”, menciona.

Debido a esta problemática, EXPRESO solicitó al IESS una entrevista con un vocero para conocer las razones de estas complicaciones y qué están haciendo para remediar la situación. No obstante, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Ante el silencio de las autoridades, los ciudadanos piden que se dé una solución pronto, pues temen que llegue un punto en que las demoras sean más recurrentes y que esto solo contribuya a que las enfermedades existentes de los pacientes se agraven.

“Necesitamos chequeos constantes, no cada tres o cuatro meses. Muchos tenemos problemas de salud, y estar rogando por una cita no es lo ideal. Muchos nos vemos obligados a seguir trabajando para poder pagar un hospital privado en caso de emergencia, porque ya sabemos que con el IESS no se puede contar”, agrega Erazo.

