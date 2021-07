Big Money, una bomba de tiempo

A menos de un kilómetro del cuartel de la Policía de Quevedo, en Los Ríos, está el principal centro de operaciones de Big Money, la supuesta empresa que ofrece entregar en ocho días el 90 % de intereses en inversiones no menores a 300 dólares. Sin embargo, su funcionamiento no sería legal, porque “no está autorizada ni controlada” por la Superintendencia de Bancos, según lo publicado por esta entidad en su cuenta de Twitter, en la que además hace una advertencia: “¡No te dejes engañar!”.

La Fiscalía también ha volcado su atención hacia este denominado centro de inversiones, por la presunta captación ilegal de dinero, delito sancionado con prisión de tres a siete años, como se establece en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

No obstante, no existe una orden de detención en contra de la persona que se atribuye la propiedad de Big Money: Miguel Ángel Nazareno Castillo, de 35 años, quien fue citado el pasado viernes para que rindiera una versión de manera libre y voluntaria, pero no llegó.

Nazareno es oriundo de Esmeraldas y hace aproximadamente 20 años se radicó en Quevedo, específicamente en el sitio que ahora se ha convertido en su bastión: la parroquia Venus, en el noroeste de la localidad.

Llegar al lugar no es complicado. Lo difícil es acercarse a la base de Big Money, pues existen puntos de control a cargo de personas violentas, quienes por Nazareno son capaces de cometer otros delitos, como la intimidación.

Esta situación es de conocimiento público y aunque la zona sea cercana al cuartel policial, no ha sido controlada, como constató un equipo periodístico de Diario EXPRESO durante un recorrido, la noche del pasado miércoles, en el que también fue víctima de agresiones.

De acuerdo con fuentes policiales, los jefes de seguridad de Nazareno serían miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Eso no ha sido confirmado oficialmente, porque la investigación que se lleva en su contra sigue bajo la reserva y el sigilo de la investigación previa.

Nazareno es legalmente un cabo de las Fuerzas Armadas, en servicio activo, que dejó de lado su profesión para liderar Big Money.

Esto lo ha confirmado el Ejército, que sostiene que desde el 7 de junio de este año “no se ha presentado a laborar en el Grupo de Fuerzas Especiales N.° 26 Cenepa, ubicado en Quevedo”.

Ese mismo día, una abogada se habría acercado al destacamento con una solicitud de baja voluntaria, que se encuentra en trámite, pero se ha iniciado un proceso administrativo en contra de Nazareno, porque estaba obligado a asistir hasta que obtuviera el resultado de su pedido, algo que no hizo.

En el comunicado, el Ejército también manifiesta que las acciones realizadas por Miguel Nazareno son de su absoluta responsabilidad.

Para Daniel Pontón, decano de la escuela de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), lo ocurrido es un “fuerte sacudón para las Fuerzas Armadas, porque es una de las instituciones que más integridad debe mostrar” y esta vez es uno de sus miembros quien comete un presunto delito del que se habla en todo el país.

Pontón cree que la formación que Nazareno ha recibido durante sus años de servicio le permitiría controlar al personal que trabaja para él y a las personas que confían en él.

(Nazareno) debe tener contactos que le adelantan información, como la de operativos que se ejecutarán. No será fácil localizarlo.”

Daniel Pontón, experto en seguridad

En Quevedo y sus cantones vecinos, Mocache y Valencia, a Nazareno lo ven como un salvador de la economía y un protector ante la inseguridad que se vivía antes de que iniciara con su negocio, pues además de los altos intereses que ofrece, colabora en barrios populares con canastas de alimentos y con brigadas de atención médica.

También habría contratado a la mayoría de delincuentes comunes para que dejen de cometer sus fechorías y trabajen con él, en el cuidado de su sector y en el despliegue por la ciudad, pues cuenta con ‘ojos’ por todas partes, conforme a lo relatado por algunos lugareños.

“Él busca generar protección, fidelidad, a través de donaciones, labores sociales... Esto es una modalidad del crimen organizado, pues está consiguiendo crear una especie de estado (autónomo) dentro de un territorio, en el que no se toman en cuenta las leyes vigentes”, analiza Pontón. Pero así no lo ven sus seguidores. Ellos lo valoran por los supuestos beneficios que ofrece. “A don Naza (como lo conocen) la gente lo admira, porque él hace lo que nadie ha hecho antes. Da más que ciertos políticos en campaña”, cuenta el director de una escuela local.

Pero, ¿qué sucedería si Nazareno deja el negocio o se cierra Big Money? “Se generaría una gran reacción social. Estaríamos, probablemente, ante un escenario de pérdida de la legitimidad del Estado, de lo legal”, señala Pontón.

El especialista precisa que Miguel Nazareno manejaría dos imágenes: una pública: la del hombre dadivoso, que se ha convertido en ídolo popular, y la verdadera, la que lo ha convertido en lo que es y lo ha hecho terminar en “adhesiones peligrosas, de personas que han impulsado o sostienen su modalidad de trabajo, que no es para nada nueva”. El uniformado ya cuenta con patrocinio legal de abogados.

Los delitos comunes disminuyeron en Quevedo. La mayoría de delincuentes recibiría trabajo en la custodia en el sector del principal centro de operaciones de la supuesta empresa financiera.