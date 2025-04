Becas de inglés 2025: Completa el formulario de inscripción aquí

El programa de becas de inglés ‘Because he is nice' que ya inició su segunda fase

Aprender inglés se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo globalizado de hoy. No solo abre puertas a nuevas oportunidades laborales y académicas, sino que también facilita la conexión con personas de diferentes culturas y países.

Por ello el gobierno en conjunto con la Senescyt han amplificado el programa de becas de inglés ‘Because he is nice' que ya inició su segunda fase este 8 de abril.

Para acceder a este beneficio sólo debes cumplir tres requisitos básicos: ser ecuatoriano, tener 18 o más años y tener título de Bachiller .

Formulario de inscripción para beca de inglés en Ecuador

Completa el formulario en línea aquí: https://educontinua.senescyt.gob.ec/auth/login

En total de 1200 horas de formación. El programa está diseñado en cuatro módulos de inglés (A1, A2, B1 y B2), cada uno tiene una duración de 300 horas. Todos los participantes comenzarán desde el nivel A1.

