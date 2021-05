La ausencia de Freddy Carrión no detiene el trabajo de la Defensoría del Pueblo

Anuncio. Zaida Rovira en una rueda de prensa anunciando que en la Defensoría el trabajo no se detiene.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, investigado por posible delito sexual en contra de la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí pasó su primera noche en la cárcel 4 del norte de Quito. Pidió una licencia de 30 días mientras se resuelve su situación jurídica.

Carrión tiene prisión preventiva y es investigado por la Fiscalía desde la madrugada de este lunes 17 de mayo. Mientras dure su ausencia le subrogará Zaida Rovira. Ella se presentó este martes como una funcionaria con alrededor de 10 años de carrera que ha trabajado en las dependencias de la institución en varias provincias y que desde abril de 2020 es la defensora del Pueblo subrogante.

La funcionaria aclaró que la subrogación siempre vendrá por ausencia del titular por situaciones de vacaciones, licencia o enfermedad. Indicó que Carrión solicitó licencia hasta esperar el curso de las investigaciones. Anunció que no habrá pronunciamiento de la institución sobre las actuaciones de la máxima autoridad quien, la madrugada del domingo y en pleno toque de queda, fue parte de una gresca que sucedió en un edificio del norte de Quito.

Mencionó que no hay un pronunciamiento oficial sobre el tema no pueden "dar una opinión sobre un tema que no es nuestra competencia". Se refiere a la actuación de Carrión a quien se investiga por el posible delito sexual. Destacó que la institución tiene trayectoria de defensa de derechos humanos y de la naturaleza y han llevado casos emblemáticos y hasta reconocimientos internacionales.

Atención | Comunicado oficial al país de la Defensora del Pueblo subrogante, Ab. Zaida Rovira Jurado, sobre la gestión institucional: pic.twitter.com/TnnY4n991k — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) May 18, 2021

Por eso cree que ningún acontecimiento de un funcionario podría afectar a la institución "los ciudadanos saben diferenciar entre la institución y las personas", aclaró.

Adicionalmente insistió que ninguno de los temas que lleva la Defensoría se va a ver afectado porque la entidad trabaja con un plan organizado para cinco años. De hecho la Defensoría no ha parado, sigue trabajando y recibe de 1.500 a 1.800 solicitudes por mes que se tramitan.

Añadió que están tranquilos y como institución siguen trabajando. Uno de los temas que impulsan es la disposición de la Corte Constitucional para que elabore el proyecto de ley que regule la despenalización del aborto por violación.