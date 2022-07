Pasó lo que se esperaba. Ya en la mañana de hoy, 14 de julio del 2022, lo alertaba la misma asambleísta Yeseña Guamaní: su remoción como segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional era un hecho. Así sucedió. Una mayoría de 83 votos aprobaron la moción del legislador Luis Almeida, de las filas socialcristianas, de acoger el informe de la comisión pluripartidista Ad hoc que recomendó la remoción de Guamaní. Treinta y ocho legisladores votaron en contra, uno en blanco y seis se abstuvieron.

#PlenoLegislativo | Con 83 votos el #PlenoLegislativo acoge el informe de la @AdHocComision y destituye del cargo de Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a la legisladora @yesguamani. La moción la presentó @LuisAlmeidaM #ComisiónPluripartidista pic.twitter.com/QmJAOCCL8g — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 14, 2022

El debate fue relativamente corto. Solo doce legisladores intervinieron sin contar la oportunidad de defensa y de acusación que tuvieron las legisladoras Guamaní y Jhajaira Urresta (UNES), en ese orden. Esta última denunció a la ahora exvicepresidenta por una moción que presentó en el pleno del Consejo de Administración Legislativa para que la Corte Constitucional califique o no un proyecto de ley derogatoria de las reformas tributarias. Esto, a criterio de Urresta, constituye un incumplimiento de funciones.

Otros legisladores como Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática; y Ricardo Vanegas, de Pachakutik, defendieron a Guamaní. A decir de este último, que Guamaní haya mocionado la intervención de la Corte Constitucional en un hecho puntual es parte del trabajo de un legislador y eso no puede ser castigado. "Mocionar no puede ser una sanción; en el mundo democrático y constitucional no se puede sentenciar y luego juzgar". En esa misma línea apuntaron las intervenciones de Cadena y de otros legisladores como Bruno Segovia.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, cerró el debate minutos antes de las 15:00 y convocó a votación. Las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano así como los disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática junto a algunos independientes dieron los 83 votos para remover a Guamaní. La bancada oficialista del Acuerdo Nacional junto con la parte orgánica de Pachakutik y de la Izquierda Democrática así como otros independientes votaron en contra, en blanco o se abstuvieron.