La noche del 5 de diciembre de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a otra persona más como consejero de Participación Ciudadana suplente. Dos de las tres personas citadas a la sesión virtual del Legislativo no asistieron a la convocatoria.

La sesión 822 del Pleno de la Asamblea inició pasadas las 19:00, hora a la que originalmente estaba prevista, y tuvo como único punto en el orden del día la posesión de Gina Aguilar Ochoa, Graciela Mora Ramírez y Aland Molestina Malta como consejeros de Participación Ciudadana suplentes. Sin embargo, solo asistió Aguilar Ochoa.

#PlenoLegislativo | El presidente de la Asamblea Nacional, @VSaquicelaE, en ejercicio de las atribuciones, posesiona y toma el juramento a la consejera suplente del @CpccsEc, Gina María Aguilar Ochoa. pic.twitter.com/Smn9hZh5Rs — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 6, 2022

Tras ser notificado de la ausencia de los otros dos citados, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, procedió con la lectura del acta y posesión de Ochoa Aguilar. "Sí, juro", respondió la nueva consejera suplente y sin mayor letargo se clausuró la sesión.

Ochoa Aguilar y Molestina ya fueron convocados para la sesión 817 del 27 de noviembre de 2022 para posesionarlos como consejeros suplentes de Participación. Sin embargo, en el caso de Molestina, este no asistió y, en el caso de Aguilar, ella remitió un oficio donde indicaba que "no puedo prestarme para las disputas absurdas de poder ni la división a la que han llevado al país" y que respetará los procesos judiciales en curso. Sin embargo, esta ocasión sí asistió pese a que aún no se dilucida el futuro de los consejeros destituidos.

En aquella ocasión los citados para ser posesionados eran Gina María Aguilar Ochoa, Joba Fon Fay Vásquez, Aland Molestina Malta y Olindo Nastacuaz Pascal. Molestina se excusó y se certificó que Fon Fay había fallecido en octubre de 2020. Sin embargo, Nastacuaz asistió a la sesión también virtual y fue posesionado como consejero suplente.