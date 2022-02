El informe queda de lado. Los dardos de los asambleístas en contra de la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación se enfilan a la sentencia de la Corte Constitucional. Las voces retroceden al 28 de abril del 2021 cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Integral Penal sobre el aborto no punible y consideró discriminatoria que en caso de violación este solo beneficio a mujeres con discapacidad. Legisladores como César Rohon, Pedro Velasco y Vanessa Freire creen que la Corte se extralimitó en sus funciones al ordenar a la Asamblea Nacional regular esta práctica a través de una ley.

Hay un vacío legal por las atribuciones que se ha tomado la Corte Constitucional, pero nos guste o no hay una sentencia de obligatorio cumplimiento. La Asamblea Nacional o cumple o se crea otro vacío de desacato. César Rohon, legislador independiente.

El asambleísta Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, fue un poco más allá. A su criterio la sentencia de la Corte no obliga a la Asamblea a aprobar un proyecto de ley, sino a tratarlo y eso se cumple con el mismo debate. Adelantó que con su voto no cuenten ya sea para aprobar el proyecto de mayoría o de minoría.

La otra parte del debate se concentra en los nudos críticos. Uno de ellos es la temporalidad o el tiempo límite de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo. Los argumentos se concentran en cuestionar el límite de 22 semanas de gestación para menores de 18 años de edad y 20 semanas en mayores de 18 años definido por la Comisión de Justicia y no tanto en proponer alternativas. Johanna Moreira, ponente del informe para segundo debate, dijo que el plazo fue definido en base a estudios de la Organización Mundial de la Salud.

Desde la semana 1 a la semana 22 lo establece a la OMS. Si se van a dar criterios a través de la intervención de compañeros que sean científicos y no que no sean cuestiones de que yo escuché o vi en Google. Johanna Moreira, asambleísta ponente del proyecto de ley.

El otro aspecto crítico es el formulario en el que se sustenta el cometimiento de la violación y la posterior práctica del aborto. Hay quienes creen que el formulario no tiene el debido peso y no es suficiente para garantizar que el embarazo fue producto de una violación. Hay otros que consideran que sí tiene el debido peso porque será construido por instituciones como la Fiscalía y otros. La legisladora Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, propuso incluso que el documento debería gozar de la inmediatez y que sea online.

El debate continúa en el pleno de la Asamblea. Tal como lo relata hoy EXPRESO, no existirían los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley tal cual como está redactado. No obstante, en el medio del debate, la ponente del proyecto mocionó que el artículo 19 sobre la temporalidad sea votado de manera independiente. Aún no se toma votación de esta moción. Se lo hará luego de que termine el debate. Hay más de 20 legisladores que esperan el uso de la palabra.