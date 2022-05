En internet ofrecen pistolas traumáticas y de fogueo de todo tipo, desde 200 dólares. Las promocionan como la herramienta ideal para “la protección de tu familia y negocio”.

Sin embargo, este tipo de armas, que son consideradas como no letales, han sido utilizadas por delincuentes para cometer delitos en las últimas semanas en Quito. El caso más grave fue el que sucedió con un estudiante colegial, la semana pasada, quien recibió un disparo de una pistola traumática.

Dos sujetos le robaron el celular y uno de ellos le pegó un tiro cuando intentó resistirse. Ahora, el joven se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la capital. Esto ocurrió en la avenida Napo, en el sur de la ciudad.

Los comerciantes del Centro Histórico son acechados por extorsionadores Leer más

Hace dos semanas, el exasambleísta cercano al correísmo Rodrigo Collaguazo también fue víctima de agresión con un arma de este tipo en el sur de la ciudad. Sucedió cuando el dirigente salía de un compromiso familiar por el Día de la Madre. Lo último que se supo es que se recuperaba de la agresión.

Dos personas fueron capturadas como sospechosas de activar un arma no letal contra un adolescente en Quito. En su poder, la policía encontró evidencias.

La abogada penalista Johanna Orbe comentó que los delincuentes estarían utilizando este tipo de armas porque son fáciles de conseguir y porque también no hay una norma que restrinja su uso. Podrían salir librados de ir a prisión con facilidad si son capturados con una de estas, simplemente por el hecho de que no son mortales.

Pero no es tan así, según explicó Alberto Guerra, propietario de un almacén de armas de defensa personal y exmilitar. Él indicó, por ejemplo, que un arma traumática accionada a corta distancia puede provocar daños irreversibles. “Si el disparo es en el ojo puede provocar la muerte inmediata”, le dijo a EXPRESO.

Guerra añadió que la entidad que emite los permisos y regulaciones es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante sus centros y subcentros de control de armas. El exmilitar comentó que antes de 2020 se podía vender a cualquier persona un arma como estas, pero ahora el acceso tiene restricciones.

Añadió que el permiso que se otorgaba para este tipo de equipos era para tenerlos dentro de un lugar específico en el que se necesitaba defensa, pero no se podía portar.

Sin embargo, una disposición del ente regulador incluso prohibió esto último. En la actualidad solo se vende a personas que pertenezcan a empresas de seguridad, y si son naturales deben formar parte del sector agrícola para que puedan justificar que su tenencia es con el fin de “brindar seguridad integral y física en una jurisdicción provincial determinada”.

Los tereques son dejados en basureros: ¿desconocimiento? Leer más

Orbe aclaró que cuando se judicializa a una persona que haya cometido un delito con un arma de defensa personal, no se lo hace con base al resultado del mismo, sino al origen. Es decir, en el caso del adolescente agredido no aplicaría la figura de intento de asesinato, porque el fin de los sospechosos era robarle y no causarle daño.

Eso sí, recalcó que dependiendo de la gravedad del caso se puede considerar robo con lesiones o resultado de muerte.

La Policía de la capital informó que durante los operativos de control no suelen encontrar este tipo de armas y que lo más frecuente es hallar cuchillos. Sin embargo, se precisó que cuando desarticulan bandas organizadas, suelen encontrar pistolas de fogueo o traumáticas durante los allanamientos.