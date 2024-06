Aquiles: "El ministro de Finanzas está abrumado y no prioriza Guayaquil"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expuso la difícil realidad económica a la que ha sido sometido el cabildo debido a los atrasos del Ministerio de Finanzas. Además, señaló que tienen problemas con el pago a los proveedores o prestamistas a través de bonos, ya que el gobierno central no les entrega la garantía soberana para que puedan ser cobrados.

Un ejemplo es el proyecto de entrega de agua potable a sectores de escasos recursos, como las cooperativas de Monte Sinaí, donde necesitan la garantía soberana para acceder a un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que cuesta 55 millones de dólares, pero hasta la fecha no han recibido respuesta para la entrega de dicha garantía.

"Cuando necesitamos la garantía soberana para poder subir el proceso, que afecta a más de 240.000 personas, no hemos recibido respuesta... Una garantía soberana que debe entregar el gobierno, pero cuyos recursos serán pagados por los guayaquileños".

Negó que la falta de atención del gobierno central y del ministerio de Finanzas sea por una mala relación, resentimientos por críticas en temas de seguridad o ideologías políticas.

"Nosotros limamos asperezas, me niego a creer que el presidente no quiera que los guayaquileños tengan agua potable, espero que el ministro vega pueda firmar la garantía, me desespero porque los procesos aquí son una tortuguita... Creo que es voluntad política, para mí el ministro (Juan Carlos) Vega es noble, creo yo que está abrumado y no prioriza a una ciudad que tiene urgencias con agua potable".

Sobre las rentas municipales

El tema económico no se quedó ahí, Álvarez habló sobre el pago a los contratistas con los bonos del Estado, apuntó que existe un castigo en el mercado del 16% cuando se los intenta convertir en efectivo. Dijo que en la actualidad el estado les debe $90 millones que se necesitan para la planificación y ejecución de obras. Pero que anteriormente hubo otro con una cifra similar pero no era en dólares.

"Hubo un pago de $94 millones pero en bonos y cuando los proveedores fueron al mercado, los cargaron con un 16% esa es la realidad del sector público y de los contratistas... Nuestras rentas las pagan con papel por eso estamos pidiendo al ministro Vega es que después de estos préstamos millonarios internacionales, por lo menos a Guayaquil, nos paguen nuestras rentas con recursos y no con bonos

¿Cuánto dinero ingresa por transferencia al Municipio de Guayaquil

Reveló que del total de las rentas municipales, el gobierno central ha pagado cerca de $14 millones que corresponden al mes de enero. Y que la diferencia de asignaciones entre febrero y mayo, el Ministerio de Finanzas ha propuesto pagar el 60% en bonos del Estado y el 40% en efectivo.

"Cosa que no podemos aceptar" dijo el burgomaestre y ponderó que tienen que comunicarse con terceros porque "ministro Vega no contesta el teléfono".

