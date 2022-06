Existe preocupación ciudadana por la posible destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso (un tema que desde el sábado pasado debate la Asamblea Nacional); pero no tanto porque se apoye o se apruebe su gestión, sino por el temor a las consecuencias que esa decisión tendría para el país.

Así se desprende de un sondeo informal efectuado este lunes 27 de junio por este Diario en el centro de Guayaquil, cuyo resultado coincide con el de un estudio formal de opinión ciudadana realizado por la encuestadora quiteña Click Report.

Consultados sobre si les preocupa una eventual destitución del mandatario, la mayoría de ciudadanos que respondieron afirmativamente a la pregunta de EXPRESO alegaron como motivo que eso puede desestabilizar más al país.

Francis Romero, director de la encuestadora, indica que un resultado similar obtuvieron de un estudio con grupos focales que desarrollaron una semana antes del paro, que empezó el pasado 13 de junio.

“La mayoría de consultados, si bien no le creen o no apoyan al presidente, no ven conveniente que haya cambios del orden constituido. Es decir, estaban a favor de que Lasso siguiera como presidente, pero que dé solución a los graves problemas que tiene el país”, explica.

Tras las dos semanas del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en demanda de una plataforma de diez puntos, la expectativa era que se diera un diálogo o un acercamiento entre las partes que pusiera fin el conflicto.

Pero la decisión de la Asamblea de acoger un pedido de destitución del mandatario planteado por legisladores de UNES, afines al correísmo, sumó un nuevo elemento que alarga la crisis, pues no se espera una resolución hasta hoy.

Romero advierte que hay un “hartazgo” ciudadano del paro y de la crisis política, y que por ello, más que adoptar posiciones a favor o en contra del presidente, lo que la mayoría pide es solo poder trabajar.

Entre los consultados por este Diario también hubo quienes no se preocupan por una salida del mandatario, cuya gestión critican. Romero coincide en que existe esa opinión y motivos para ello, por lo que el Gobierno debería enfocarse en solucionar los problemas del país. “Gobernar ahora va a ser más difícil que en su primer año”, advierte.

LA PREGUNTA: ¿LE PREOCUPA LA POSIBLE DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO QUE DEBATE LA ASAMBLEA NACIONAL?

Uhm... Sí. Por la inestabilidad política. En la Asamblea nunca han hecho nada y no van a hacer nada ahora. Espero que ya dejen trabajar. Sandra Freire

Claro que me preocupa. Se puede desestabilizar más el país. Yo no soy partidario de este Gobierno ni de ningún partido, pero debe terminar su mandato. Johnny Zambrano

Sí me preocupa. ¿Qué sacaríamos cambiando otra vez de Presidente? La gente lo que quiere es trabajar y seguir adelante, nada más. Daniel Quiroz

No, la verdad que no me preocupa. Tampoco hace nada bueno. Espero que ya se acabe el paro porque así el pueblo tampoco puede hacer nada. Marco Alvarado